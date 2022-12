Varuška: serija o zlorabah in izdajah v predmestju Melbourna

Kratka avstralska serija, ki v štirih delih predstavi temačno zgodbo o zlorabah in izdajah v predmetju Melbourna. Avstralski mediji sicer pišejo, da si s prvo epizodo ustvarjalci niso naredili usluge, da pa sta zaplet in končni razplet tako šokantna, da so s tem pritegnili gledalce in jih na koncu več kot navdušili.

Štiridelna serija govori o Britanki Anni, ki se odloči, da se bo skupaj z možem Jakom in otrokoma preselila v njegovo rodno Avstralijo. Da bi se Anna ponovno posvetila svoji karieri, najame mlado varuško Becky. Toda Annin zakon se kmalu zopet začne krhati, saj sumi, da jo mož vara. Ko se sooči z njim, ji Jake uspe dokazati, da se moti. Anna mu obljubi, da ne bo nikoli več podvomila vanj, vendar niti ne sluti, da se največja grožnja za njen zakon skriva ravno pod njeno streho. Serija Varuška predstavlja tudi nekaj zanimivih točk o duševnem zdravju, čustveni zlorabi in dinamiki moči v odnosih. icon-expand Varuška FOTO: VOYO