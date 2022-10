Vaščani najbolj zabavne vasice Za hribom se vračajo!

Za devetimi gorami, za devetimi gozdovi, za dvema sezonama leži tretja sezona – s soncem polub'len biser dolenjskega St. Moritza se namreč vrača! In Zahribovci imajo tudi v tretji sezoni priljubljene serije polne roke dela. Predvsem sami s sabo. In čeprav je njihova vas tako odročna, adrenalinskih, preroških, romantičnih, tihotapskih, predvsem pa smešnih pustolovščin ne manjka.

Zahribovci v napet boj za nafto

Župan Karl Zabašnik (Jernej Kuntner) bo tudi letos postavljen pred številne zahtevne županske izzive, ki bodo ogrozili njegovo ribiško kariero. Med drugim se bo skupaj z vaščani podal v oster boj za zemljo, kjer se nahaja nafta! Palico opore mu bodo tudi tokrat držali nečak Laci (Gašper Markun), žena Zdenka Hojc (Barbara Vidovič) in podžupanja Erika (Karin Komljanec), ki je končno uspela osvojiti srce lokalnega frajerja Đura (Robert Korošec). Tukaj pa so seveda še karizmatični župnik Bine Končar (Rok Kunaver), veterinar Albin Končar (Ivo Ban), policist Stanko Kavka (Franci Kek), gostilničarka Tereza Zalar (Tina Potočnik Vrhovnik) ter njeni redni gosti v podobi Aleksandra Rajakovića, Saše Klančnika in Jerneja Čamplja.