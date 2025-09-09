Svetli način
Več kot 1500 predstavnikov filmske industrije za bojkot izraelskih filmov

London, 09. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.K.
Več kot 1500 predstavnikov filmske industrije, med njimi igralca Olivia Colman in Mark Ruffalo, se je v odprtem pismu, objavljenem v ponedeljek, zavezalo k bojkotu izraelskih filmskih ustanov, ki so, kot so zapisali, "vpletene v genocid" na območju Gaze.

"Zavezujemo se, da ne bomo predvajali filmov, se pojavljali ali kako drugače sodelovali z izraelskimi filmskimi institucijami - vključno s festivali, kinematografi, radiotelevizijskimi postajami in produkcijskimi hišami -, ki so vpletene v genocid in apartheid nad palestinskim ljudstvom," je zapisano v pismu, objavljenem v časniku The Guardian.

Olivia Colman in Mark Ruffalo
Olivia Colman in Mark Ruffalo FOTO: Profimedia

Med podpisniki so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP britanski zvezdniki Aimee Lou Wood, Josh O'Connor in Tilda Swinton, ameriški igralki Ayo Edebiri in Cynthia Nixon ter filmska ustvarjalca Ken Loach in Yorgos Lanthimos.

V pismu, za katerim stoji skupina Filmski ustvarjalci za Palestino, piše, da so ga navdihnili filmski ustvarjalci, ki so zavrnili predvajanje svojih del v Južni Afriki v času apartheida. "V tem urgentnem kriznem trenutku, ko mnoge naše vlade dopuščajo pokol v Gazi, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da naslovimo sokrivdo za to neizprosno grozo," je zapisano.

Bojkota naj bi bile deležne institucije, ki so vpletene v "prikrivanje ali opravičevanje genocida in apartheida" ter tiste, ki sodelujejo z izraelsko vlado. V pismu sta navedena filmski festival v Jeruzalemu in festival dokumentarnih filmov Docaviv, ki "še naprej sodelujeta z izraelsko vlado".

Kot je navedeno v prilogi k pismu, "velika večina izraelskih filmskih produkcijskih in distribucijskih hiš, prodajnih agentov, kinematografov in drugih filmskih institucij ni nikoli podprla vseh mednarodno priznanih pravic palestinskega ljudstva". Kot še piše, zaveza ni usmerjena proti izraelskim posameznikom. "Zavrnitev je usmerjena proti institucionalni sokrivdi in ne identiteti", ob tem še piše, da "nekateri izraelski filmski subjekti niso sokrivi".

Preberi še Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji na Dunaju, če bo tam Izrael

Ob naraščajočem pritisku na izraelsko vlado, naj konča uničujočo, skoraj dve leti trajajočo vojno v Gazi in reši humanitarno krizo, je bilo objavljenih že več odprtih pisem, ki so jih podpisale pomembne osebnosti iz sveta filma, glasbe in literature. Tako je italijanska pobuda Venice4Palestine avgusta pozvala vodstvo beneškega filmskega festivala, naj zavzame stališče glede vojne v Gazi, in zbrala 2000 podpisov, med drugim je svoj podpis prispeval z oskarjem nagrajeni režiser Guillermo del Toro.

Film Izrael Bojkot Igralci Olivia Colman
proofreader
09. 09. 2025 17.19
+1
Medtem pa 20-minutne ovacije za Hamasov propagandni film v Benetkah.
sprint
09. 09. 2025 17.13
+2
Nikoli nisem slišal za nobenega od navedenih.
