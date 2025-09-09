Več kot 1500 predstavnikov filmske industrije za bojkot izraelskih filmov

"Zavezujemo se, da ne bomo predvajali filmov, se pojavljali ali kako drugače sodelovali z izraelskimi filmskimi institucijami - vključno s festivali, kinematografi, radiotelevizijskimi postajami in produkcijskimi hišami -, ki so vpletene v genocid in apartheid nad palestinskim ljudstvom," je zapisano v pismu, objavljenem v časniku The Guardian .

Med podpisniki so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP britanski zvezdniki Aimee Lou Wood, Josh O'Connor in Tilda Swinton, ameriški igralki Ayo Edebiri in Cynthia Nixon ter filmska ustvarjalca Ken Loach in Yorgos Lanthimos.

V pismu, za katerim stoji skupina Filmski ustvarjalci za Palestino, piše, da so ga navdihnili filmski ustvarjalci, ki so zavrnili predvajanje svojih del v Južni Afriki v času apartheida. "V tem urgentnem kriznem trenutku, ko mnoge naše vlade dopuščajo pokol v Gazi, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da naslovimo sokrivdo za to neizprosno grozo," je zapisano.

Bojkota naj bi bile deležne institucije, ki so vpletene v "prikrivanje ali opravičevanje genocida in apartheida" ter tiste, ki sodelujejo z izraelsko vlado. V pismu sta navedena filmski festival v Jeruzalemu in festival dokumentarnih filmov Docaviv, ki "še naprej sodelujeta z izraelsko vlado".

Kot je navedeno v prilogi k pismu, "velika večina izraelskih filmskih produkcijskih in distribucijskih hiš, prodajnih agentov, kinematografov in drugih filmskih institucij ni nikoli podprla vseh mednarodno priznanih pravic palestinskega ljudstva". Kot še piše, zaveza ni usmerjena proti izraelskim posameznikom. "Zavrnitev je usmerjena proti institucionalni sokrivdi in ne identiteti", ob tem še piše, da "nekateri izraelski filmski subjekti niso sokrivi".