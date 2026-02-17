Naslovnica
Film/TV

Večer, ko so bila prijateljstva pomembnejša od vrtnic

Ljubljana, 17. 02. 2026 19.28

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Novi obrazi v vili sprožijo spore, iskrene pogovore in odločitve, ki jih ni načrtoval nihče. Večer se je začel z razpravami o zaupanju in mejah, eno vprašanje pa je sprožilo plaz odzivov. Medtem ko so se nekatere dekleta odločile ohraniti distanco, so druge brez zadržkov izrazile razočaranje in dvom v iskrene namene Karla in Petra.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Prihod novih kandidatk je dodatno razplamtel vzdušje – od sarkastičnih komentarjev do odkritega opravljanja. Kljub temu so kmalu sledili tudi prvi trenutki zbliževanja, smeha in iskrenih priznanj o čustvih ter pričakovanjih.

FOTO: VOYO
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

En zmenek je še prinesel nežnost in občutek povezanosti ob besedah: "Nisem ravnodušna, ko ga vidim z drugimi dekleti, samo vem, kam sem prišla, in razumem situacijo."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

A večer je kmalu postal še bolj čustven. Solze so tekle zaradi odhodov, prijateljstev in občutka krivice, eno dekle pa je ganilo vse z gesto, ki je vilo pustila brez besed. In ravno ko so bile vrtnice razdeljene, je prišla napoved, ki bo tekmovanje popeljala v povsem novo fazo – ekipe se razhajajo in spreminjajo.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške voyo pop tv

Ceremonija vrtnic prinaša spremembe, ki jih ni pričakoval nihče

voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
