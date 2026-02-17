Večer, ko so bila prijateljstva pomembnejša od vrtnic

Prihod novih kandidatk je dodatno razplamtel vzdušje – od sarkastičnih komentarjev do odkritega opravljanja. Kljub temu so kmalu sledili tudi prvi trenutki zbliževanja, smeha in iskrenih priznanj o čustvih ter pričakovanjih.

En zmenek je še prinesel nežnost in občutek povezanosti ob besedah: "Nisem ravnodušna, ko ga vidim z drugimi dekleti, samo vem, kam sem prišla, in razumem situacijo."

A večer je kmalu postal še bolj čustven. Solze so tekle zaradi odhodov, prijateljstev in občutka krivice, eno dekle pa je ganilo vse z gesto, ki je vilo pustila brez besed. In ravno ko so bile vrtnice razdeljene, je prišla napoved, ki bo tekmovanje popeljala v povsem novo fazo – ekipe se razhajajo in spreminjajo.