Večkrat nagrajena serija Kotlina: korupcija, brezup in kriminal

Spoznajte Sarajevo na čisto drugačen način. Slavni oskarjevec Danis Tanović in nadarjena pisateljica ter producentka Amra Bakšić Čamo sta ustvarila serijo Kotlina, ki bo na novo definirala kriminalne drame in razkrila plat Sarajeva, ki je še niste videli. Korupcija, brezup in mednarodni kriminal. Prostor, kjer se meja med dobrim in zlim zabriše.

Kotlina nas popelje v Sarajevo, v osrčje Bosne in Hercegovine, kjer spoznamo višjega inšpektorja Ediba Pašića, ki ga igra izjemni Feđa Štukan, in njegovega dinamičnega mlajšega kolega Mida Zeca, ki ga igra nadarjeni Boris Ler. Ko v Narodnem muzeju v Sarajevu odkrijejo truplo neznanega moškega, se dvojec loti intenzivne preiskave. Čeprav je sprva kazalo, da je šlo za nesrečo, izginotje trupla iz mrtvašnice in skriti motivi zaposlenih v muzeju preiskovalce pripeljejo do mreže korupcije, izsiljevanja in mednarodnega kriminala.