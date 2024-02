Vedno glasnejša namigovanja o novem filmu Jurski svet

Po poročanju tujih medijev so namigovanja o tem, da pri Universal Pictures pripravljajo nov film Jurski svet , vedno glasnejša. Pri sedmem filmu priljubljene franšize dinozavrov sodeluje tudi ameriški scenarist David Koepp , ki je napisal scenarija za filma Jurski park in Izgubljeni svet , pri produkciji filma pa bo sodeloval Frank Marshall , ki je produciral že tri filme iz Jurskega vesolja. Steven Spielberg , ki je režiral filma Jurski park in Izgubljeni svet , bo izvršni producent.

Načrtovani film naj bi predstavil nove like in novo zgodbo. Zaenkrat ni znano, ali se bodo v filmu pojavili igralci iz prejšnjih filmov, kot so Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern in Jeff Goldblum. V seriji filmov Jurski park so med letoma 1993 do 2001 nastale tri filmske uspešnice, med letoma leta 2015 in 2022 so sledili še trije filmi, nazadnje Jurski svet: Prevlada, ki ga je režiral Colin Trevorrow.