Vedno več igralcev nad Leo Michele: Ne morem je braniti, ker je zlagana oseba

Lea Michele je ameriška igralka, najbolj znana po glavni vlogi v pevski seriji Glee, ki smo jo lahko spremljali tudi na BRIO. Leo je nekdanja soigralka Samatha Marie Ware napadla, ko je igralka delila zapis, v katerem je zapisala, da si George Floyd ni zaslužil umreti.

"Se spomniš, ko si moj prvi dan na televiziji spremenila v pravi pekel? Ker jaz ne bom nikoli pozabila. Če se prav spomnim, si vsem povedala, da se boš 'podelala' v mojo lasuljo, če boš le dobila priložnost. To je le ena od mikroagresij, zaradi katerih sem se dolgo časa spraševala, ali sploh hočem kariero v Hollywoodu," je zapisala Samantha z velikimi črkami. Na njen zapis pa je čez nekaj ur odpisala igralkaYvette Nicole Brown, ki je z Leo sodelovala v seriji Kraljice krika: "Čutila sem vsako tvojo besedo, Samantha. Vsaka oseba na snemanju je pomembna. Vsaka oseba si zasluži spoštovanje. In tisti, ki igrajo glavno vlogo v seriji, morajo poskrbeti, da se vsak nov igralec ali igralka pri njih počuti domače. Narobe je, da se še vedno pojavlja odklonilna drža do novih ljudi – tako v Hollywoodu kot tudi na svetu."

Igralec Dabier Snell, ki je Leo spoznal leta 2014 je opisal, kako je bilo na setu snemanja Gleeja: "Punca, nisi mi pustila, da sedim z vami, ker nisem spadal med vas. Je** se, Lea! Vedno se trudim biti pozitiven in ljudi nasmejati, biti do njih prijazen. Samanthin zapis me je odpeljal po poti bolečih spominov. Ne morem braniti Lee, ker je izjemno zlagana oseba,"je zapisal igralec.