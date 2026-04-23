Film/TV

Veličastna premiera filma o Michaelu Jacksonu in Perpetuum Jazzile

Ljubljana, 23. 04. 2026 17.26 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Perpetuum Jazzile

Ljubitelji kralja popa so končno dočakali film o Michaelu Jacksonu. V sredo je končno prispel tudi v slovenske kinematografe, že pred samo projekcijo filma pa so v ljubljanski Odiseji odmevali vsem dobro poznani ritmi slavnega zvezdnika. Veličastno premiero je dodatno začinila skupina Perpetuum Jazzile, ki je odplesala in odpela skladbo Thriller.

Michael Jackson je končno vstopil v slovenske kinematografe. V podobi težko pričakovanega filma o njegovem življenju in ustvarjanju. Enega največjih in najvplivnejših umetnikov našega časa so v ljubljanski Odiseji želeli bolje spoznati tudi številni slovenski oboževalci.

Na premieri filma Michael v Odiseji
Na premieri filma Michael v Odiseji
FOTO: Mediaspeed - Cineplexx

Že pred premiero so sledila številna presenečenja. Povabljene so najprej dodobra ogreli vsem dobro poznani ritmi in gibi slavnega zvezdnika, saj so se v plesnem kotičku lahko učili značilnih plesnih gibov - moonwalka, s fotografiranjem v foto kotičku ustvarjali nepozabne spomine, predvsem pa jih je DJ ogreval z največjimi uspešnicami kralja popa. Več obiskovalcev se je obleklo v pevčeva najbolj znana odrska oblačila in se izkazalo z dodobra izpiljenimi gibi.

V dvorani so prvi povabljenci doživeli prvo presenečenje – skupina Perpetuum Jazzile je odplesala in odpela skladbo Thriller in popolnoma navdušila. Drugo presenečenje pa je gledalce po ogledu filma pričakalo na velikem odru Odiseje, ko je imitator slavnega pevca Aleks Cavazza odpel in odplesal več najbolj znanih skladb ikoničnega pevca. "Mene je popolnoma očarala podobnost nečaka Jaafarja Jacksona s slavnim stricem in njegovo petje, sam pa Michaela oponašam že od svojega sedmega leta in se poistovetim z njegovim perfekcionizmom in ustvarjanjem," je po nastopu povedal umetnik.

Začel na odru Slovenija ima talent, danes pleše v filmu o kralju popa

Na premieri je bilo tudi veliko znanih obrazov. Plesalec Anže Škrube, ki je velik pevčev oboževalec, je bil nad filmom navdušen, še posebej pa nad svojim prijateljem soplesalcem Žigom Jurečičem, ki v filmu tudi pleše. "Michael je večen in daje inspiracijo tudi novim generacijam," je prepričan.

Tudi pevcu Luki Sešku je bil film ena velika inspiracija, saj večinoma govori o glasbi, zaradi katere smo Michaela imeli radi. Z njim se je strinjal tudi pevec Jernej Tozon. "Nisem še videl boljšega filma. Nečak Jaafar si zasluži oskarja. Posnemal ga je tako dobro, da si moral prav pomisliti, da to ni Michael Jackson. Michael pa je tako ali tako ikona, ki je postavljal mejnike v glasbi in plesu," je še povedal. Tudi glasbenega urednika Dragana Buliča je igralec prijetno presenetil, zanimivo pa je bilo zanj obujanje spominov na koncert na turneji leta 1988, ki ga je tudi sam obiskal.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Odisej25
23. 04. 2026 17.41
Ko je Jackson imel predviden koncert v Ljubljani, je bil odpovedan zaradi premalo interesa.
bibaleze
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
