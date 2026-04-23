Veličastna premiera filma o Michaelu Jacksonu in Perpetuum Jazzile

Michael Jackson je končno vstopil v slovenske kinematografe. V podobi težko pričakovanega filma o njegovem življenju in ustvarjanju. Enega največjih in najvplivnejših umetnikov našega časa so v ljubljanski Odiseji želeli bolje spoznati tudi številni slovenski oboževalci.

Na premieri filma Michael v Odiseji FOTO: Mediaspeed - Cineplexx

Že pred premiero so sledila številna presenečenja. Povabljene so najprej dodobra ogreli vsem dobro poznani ritmi in gibi slavnega zvezdnika, saj so se v plesnem kotičku lahko učili značilnih plesnih gibov - moonwalka, s fotografiranjem v foto kotičku ustvarjali nepozabne spomine, predvsem pa jih je DJ ogreval z največjimi uspešnicami kralja popa. Več obiskovalcev se je obleklo v pevčeva najbolj znana odrska oblačila in se izkazalo z dodobra izpiljenimi gibi.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Perpetuum Jazzile Mediaspeed - Cineplexx

Perpetuum Jazzile Mediaspeed - Cineplexx

Perpetuum Jazzile Mediaspeed - Cineplexx

Na premieri filma Michael v Odiseji Aleks Cavazza Mediaspeed - Cineplexx

Na premieri filma Michael v Odiseji Aleks Cavazza Mediaspeed - Cineplexx

Na premieri filma Michael v Odiseji Aleks Cavazza Mediaspeed - Cineplexx











V dvorani so prvi povabljenci doživeli prvo presenečenje – skupina Perpetuum Jazzile je odplesala in odpela skladbo Thriller in popolnoma navdušila. Drugo presenečenje pa je gledalce po ogledu filma pričakalo na velikem odru Odiseje, ko je imitator slavnega pevca Aleks Cavazza odpel in odplesal več najbolj znanih skladb ikoničnega pevca. "Mene je popolnoma očarala podobnost nečaka Jaafarja Jacksona s slavnim stricem in njegovo petje, sam pa Michaela oponašam že od svojega sedmega leta in se poistovetim z njegovim perfekcionizmom in ustvarjanjem," je po nastopu povedal umetnik.

Na premieri je bilo tudi veliko znanih obrazov. Plesalec Anže Škrube, ki je velik pevčev oboževalec, je bil nad filmom navdušen, še posebej pa nad svojim prijateljem soplesalcem Žigom Jurečičem, ki v filmu tudi pleše. "Michael je večen in daje inspiracijo tudi novim generacijam," je prepričan.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Andrej Šifrer Mediaspeed - Cineplexx

Anže Škrube in Luka Sešek Mediaspeed - Cineplexx

Jože in Andreja Potrebuješ, Jernej Tozon in Dragan Bulič Mediaspeed - Cineplexx

Marko Stanković Mediaspeed - Cineplexx

Ana Žontar z možem Mediaspeed - Cineplexx

Teja Jugovic Mediaspeed - Cineplexx

Grega Skočir Mediaspeed - Cineplexx

Anabel Mediaspeed - Cineplexx

Urška Majdič Mediaspeed - Cineplexx















