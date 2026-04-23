Veličastna premiera filma o Michaelu Jacksonu in Perpetuum Jazzile

Michael Jackson je končno vstopil v slovenske kinematografe. V podobi težko pričakovanega filma o njegovem življenju in ustvarjanju. Enega največjih in najvplivnejših umetnikov našega časa so v ljubljanski Odiseji želeli bolje spoznati tudi številni slovenski oboževalci.
Že pred premiero so sledila številna presenečenja. Povabljene so najprej dodobra ogreli vsem dobro poznani ritmi in gibi slavnega zvezdnika, saj so se v plesnem kotičku lahko učili značilnih plesnih gibov - moonwalka, s fotografiranjem v foto kotičku ustvarjali nepozabne spomine, predvsem pa jih je DJ ogreval z največjimi uspešnicami kralja popa. Več obiskovalcev se je obleklo v pevčeva najbolj znana odrska oblačila in se izkazalo z dodobra izpiljenimi gibi.
V dvorani so prvi povabljenci doživeli prvo presenečenje – skupina Perpetuum Jazzile je odplesala in odpela skladbo Thriller in popolnoma navdušila. Drugo presenečenje pa je gledalce po ogledu filma pričakalo na velikem odru Odiseje, ko je imitator slavnega pevca Aleks Cavazza odpel in odplesal več najbolj znanih skladb ikoničnega pevca. "Mene je popolnoma očarala podobnost nečaka Jaafarja Jacksona s slavnim stricem in njegovo petje, sam pa Michaela oponašam že od svojega sedmega leta in se poistovetim z njegovim perfekcionizmom in ustvarjanjem," je po nastopu povedal umetnik.
Na premieri je bilo tudi veliko znanih obrazov. Plesalec Anže Škrube, ki je velik pevčev oboževalec, je bil nad filmom navdušen, še posebej pa nad svojim prijateljem soplesalcem Žigom Jurečičem, ki v filmu tudi pleše. "Michael je večen in daje inspiracijo tudi novim generacijam," je prepričan.
Tudi pevcu Luki Sešku je bil film ena velika inspiracija, saj večinoma govori o glasbi, zaradi katere smo Michaela imeli radi. Z njim se je strinjal tudi pevec Jernej Tozon. "Nisem še videl boljšega filma. Nečak Jaafar si zasluži oskarja. Posnemal ga je tako dobro, da si moral prav pomisliti, da to ni Michael Jackson. Michael pa je tako ali tako ikona, ki je postavljal mejnike v glasbi in plesu," je še povedal. Tudi glasbenega urednika Dragana Buliča je igralec prijetno presenetil, zanimivo pa je bilo zanj obujanje spominov na koncert na turneji leta 1988, ki ga je tudi sam obiskal.
