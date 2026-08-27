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Velik poklon Borisu Cavazzi: Prejel nagrado za življenjsko delo

Brežice, 27. 08. 2026 20.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A. J. Alen Podlesnik
Boris Cavazza ob prejemu nagrade.

Brežice so sinoči ponovno postale filmska prestolnica – začel se je namreč 3. Festival evropskega filma, na katerem so sinoči v prelepi Viteški dvorani na brežiškem gradu podelili nagrado za življenjsko delo. Mednarodna žirija je za prvega prejemnika nagrade laureat izbrala legendarnega Borisa Cavazzo za njegov izjemen prispevek k slovenskemu in evropskemu filmu.

V Brežicah se je v sredo začel Festival evropskega filma, ki bo do sobote ponudil izbor evropskih filmov, srečanja z ustvarjalci in spremljevalni program. Otvoritveni večer pa je pripadel enemu največjih imen slovenskega igralskega sveta – Borisu Cavazzi. Programski direktor festivala Aleš Pavlin mu je podelil prvo častno nagrado laureat, namenjeno posameznikom za izjemen doprinos k evropskemu filmu.

Boris Cavazza ob prejemu nagrade.
Boris Cavazza ob prejemu nagrade.
FOTO: občina Brežice

Nagrada je poklon več kot šestim desetletjem njegovega ustvarjanja, v katerih je Cavazza pomembno zaznamoval slovenski filmski, gledališki in širši kulturni prostor. Nastopil je v več kot 100 filmih in televizijskih produkcijah, pri svojem delu pa je sodeloval s številnimi pomembnimi slovenskimi in jugoslovanskimi režiserji. "Res sem ponosen in ganjen, da je Boris Cavazza prvi nosilec te nagrade. Pri njem so besede odveč: je velikan slovenske kinematografije, nekdanji jugoslovanski, pa tudi evropski," je misli o igralski legendi strnil Pavlin. "Je res legenda. Je igralski velikan, a pri takšnih ljudeh je kdaj tako, da ko jih bližje spoznamo, kakšna zavesa pade. Pri Borisu ni tako. Katerokoli zaveso odgrneš, je zadaj srčen in velik človek. To izjemno spoštujem," pa je dodal Nik Škrlec.

Občinstvo v dvorani je njegov dosežek pospremilo s stoječimi ovacijami.

Boris Cavazza ob prejemu nagrade.
Boris Cavazza ob prejemu nagrade.
FOTO: občina Brežice

Med njegove najbolj znane filmske vloge sodijo nastopi v filmih To so gadi, Vdovstvo Karoline Žašler, Iskanja, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Kratki stiki, Rudar, Igor in Rosa ter v novejšem obdobju tudi Dedek gre na jug. Njegov opus pa se nikakor ne konča pri igralstvu. Cavazza je deloval tudi kot režiser, scenarist, pedagog, pesnik in glasbenik.

Za svoje delo je v preteklosti prejel številna najvišja slovenska priznanja. Med drugim je dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, Borštnikovega prstana in zlatega reda za zasluge Republike Slovenije. Leta 2012 je prejel tudi viktorja za življenjsko delo, leta 2017 nagrado bert za življenjsko delo na področju filma, leta 2018 pa zlati red za zasluge.

Brežice so že tretjič gostile Festival evropskega filma (FEF), ki tudi letos ostaja zvest svojemu temeljnemu poslanstvu – vrhunski evropski film približati domačemu občinstvu. V štirih festivalskih dneh bodo gledalci lahko videli filme, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale v Cannesu, Benetkah, Berlinu, Locarnu in Karlovih Varih, nekateri bodo v Sloveniji prikazani prvič.

"Brežice so zgodovinsko gledano filmsko mesto. Tu so se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja snemali filmi, serije ... So tudi moje rodno mesto, kjer sem se začel spoznavati s kinematografijo, zato se mi zdi prav, da smo danes tu," je prepričan Pavlin. Festival dokazuje, da vrhunski evropski film ni namenjen le velikim mestom. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.

Boris Cavazza

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