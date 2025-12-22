Velika nagrada žirije za film Kaj ti je deklica v Les Arcsu

Strokovno žirijo v tekmovalnem programu osmih celovečernih filmov je vodil priznani nemško-francoski režiser Dominik Moll, glavno nagrado festivala, kristalno puščico pa so podelili dokumentarnemu filmu Gospod Nihče proti Putinu danskega režiserja Davida Borensteina . Dokumentarni film pripoveduje zgodbo o tem, kako se šola v majhnem rudarskem mestu na Uralu spremeni v središče vojne propagande, ko se v Ukrajini začne obsežna invazija. Film je prejel tudi nagrado za najboljšo izvirno glasbo.

Francoski distributer filma Kaj ti je deklica je ASC Distribution, ki začetek francoske distribucije v kinematografih načrtuje 11. marca prihodnje leto, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Večkrat nagrajeni prvenec Kaj ti je deklica pa spremlja šestnajstletno Lucijo, ki se pridruži dekliškemu pevskemu zboru. Njeno prijateljstvo z vrstnico Ano-Marijo je na preizkušnji, ko se znajde v svetu prebujajoče se spolnosti in iskanja lastne identitete. Film je imel svetovno premiero na letošnjem 75. Berlinalu, kjer je prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive.

Scenarij za film sta napisali režiserka in Maria Bohr. V filmu nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle in Saša Pavček. Producenta filma sta Jožko Rutar in Miha Černec iz produkcijske hiše Spok Films.

Celovečerni prvenec režiserke Djukić je bil po izboru strokovne komisije izbran tudi kot slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025 ter izbran v letošnji program Evropa! Glasovi žensk v filmu, ki ga organizira mednarodna mreža European Film Promotion. Prejel je tudi nagrado za najboljši prvenec, Jara Sofija Ostan pa nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo s strani Filmske in TV akademije jadranske regije, ki je letos podelila prve nagrade AFA izbranim filmom in televizijskim serijam.

Po navedbah SFC je film trenutno med petimi nominiranimi naslovi za nagrado European Discovery - Prix Fipresci Evropske filmske akademije. Zmagovalci bodo znani 17. januarja 2026 na slavnostni podelitvi v Berlinu.

Režiserka je leta 2022 v kategoriji kratkih filmov za kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje že prejela Evropsko filmsko nagrado za najboljši film.