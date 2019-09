Veliki finale Igre prestolov na nagradah emmy

Kdo je še slavil?

Komična serija:

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep

Dramska serija:

Game of Thrones

Better Call Saul Bodyguard

Killing Eve

Ozark

Pose

This Is Us



Miniserija:

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us



Glavni igralec v komični seriji:

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Glavna igralka v komični seriji:

Christina Applegate, Dead To Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Najboljša stranska moška vloga v komični seriji:

Stephen Root, Barry

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs Maisel

Najboljša stranska ženska vloga v komični seriji:

Sarah Goldberg, Barry

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Alex Borstein, The Marvelous Mrs Maisel

Marin Hinkle, The Marvellous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep



Najboljši igralec v dramski seriji:

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us



Najboljša igralka v dramski seriji:

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards



Najboljša stranska moška vloga v dramski seriji:

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This Is Us



Najboljša stranska ženska vloga v dramski seriji:

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark