Veliki finale: nekateri se ljubijo, drugi se obtožujejo manipulacije

Po številnih burnih prepirih in nepričakovanih priznanjih Milka, da je spet z bivšo ženo, Hrvoja, da je pisal Paulini, in Silvane, da je vohunila za Dragoljubom, je čas za nova presenečenja v nadaljevanju zadnjega srečanja in velikem finalu sezone šova Ljubezen na vasi.

icon-expand Ljubezen na vasi FOTO: POP TV Zvonkove dame bodo pripravljene na soočenje, najbolj pa mu bodo zamerile sedenje na dveh stolih. "Hitro sem ugotovila, da je manipulator," bo odkrita ena od dam. Tudi Siniša se bo ponovno srečal z vsemi svojimi kandidatkami, a oči bo imel le za svojo Martino. Silvana bo še vedno razpoložena za poravnavo starih računov, zato bo nadaljevala s hudimi obtožbami na račun Ljiljane, medtem ko bo miroljubni Dragoljub poskušal umiriti situacijo in pojasniti, kaj se je zgodilo med njima. Najmlajši kmet Ivan bo še naprej ljubeče pogledoval proti svoji Doni, ki bo pripravljena na novo dozo zavrnitve. Kako se bo končala saga Ljubezni na vasi, si oglejte nocoj na POP TV ob 21. uri.