Veliki pokovci prekosili Igro prestolov na tedenski lestvici

Priljubljena humoristična serija Veliki pokovci, ki jo lahko spremljamo tudi naBRIO, je bila prejšnji teden najbolj gledana epizoda z 12,5 milijona gledalcev in je tako požela veliko tedensko zmago. Zadnja epizoda osupljive 12. sezone nerodnih piflarjev in čedne sosede bo na zaslone prišla že 16. maja. S tem so prekosili četrto epizodo izjemno priljubljene serije Igra prestolov, ki si jo je ogledalo 11,8 milijona gledalcev, so sporočili iz podjetja Nielsen.