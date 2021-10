Vesna za najboljši celovečerec filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko

S slavnostno podelitvijo vesen in drugih nagrad se je v portoroškem Avditoriju sklenil 24. Festival slovenskega filma Portorož. Vesno za najboljši celovečerni film je prejel film Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić in v produkciji produkcijske hiše December. Vesno za najboljšo režijo je prejel Darko Sinko za film Inventura. Nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo je dobila Liza Marijina, nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo pa je prejela Anuša Kodelja.

Pri filmu Prasica, slabšalni izrazi za žensko gre za film, ki poka od energije, življenja in naklonjenosti do svojih likov, je v obrazložitvi nagrade zapisala strokovna žirija: "Ne igra na karto v evropskem art filmu trendovskega minimalizma, ampak izrablja vse, kar se mu ponuja - od plazu besed do tišine, od plesa do posedanja v mali kuhinji in drogeraških tripov. In v vsem je dober. To je film sijajno zrežiranega igralskega ansambla, dinamike in neke čisto nove, sveže filmske energije." Prejel je tudi nagrado za najboljši scenarij izpod peresa Ize Strehar, za najboljšo glavno žensko vlogo (Liza Marijina za vlogo Eve), najboljšo stransko žensko vlogo (Anuša Kodelja za vlogo Nine), najboljšo scenografijo (Neža Zinajić) in za najboljšo kostumografijo (Matic Hrovat). Film je osvojil tudi vesno za najboljši film po izboru občinstva.

Poleg filma režiserke Zinajićeve je največ nagrad požel prvenec Darka Sinka Inventura. Sinko si je prislužil tudi vesno za najboljšo režijo. "Film je na prvi pogled videti nevsiljiv in zadržan, a je vsaka njegova minuta domišljeno zrežirana. Režiser z natančnostjo kreira ritem in tok pripovedi. V svoji slogovni enovitosti in zadržanosti Inventura odseva negotovost, frustracije in strah, ki ga občutimo, medtem ko nam življenje polzi v obstranskost," je presodila strokovna žirija. Inventura je prejela še vesni za najboljšo glavno moško vlogo (Radoš Bolčina za vlogo Borisa) in stransko moško vlogo (Dejan Spasić za vlogo Andreja) ter za najboljšo izvirno glasbo (Matija Krečič). Za Inventuro si je režiser Darko Sinko prislužil tudi nagrado za najboljšega debitanta pod pokroviteljstvom Iridium Filma. Vesno za najboljšo fotografijo je prejel Mitja Ličen za film Telesce. Film režiserke Laure Samani in s slovenskim koproducentom Vertigo je osvojil tudi vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. Nagrada za najboljšo montažo pa je šla v roke Uroša Maksimovića in Mariane Kozakove za film Odpuščanje. Vesno za najboljšo masko je prejela Martina Šubic Dodočić za film Oaza. Podelili so tudi vesno za najboljši zvok, ki jo je osvojil Julij Zornik za film Morena. Film režiserke Antonete Alamat Kusijanović pa je prejel tudi nagrado AKMS za izbrani celovečerni film. Vesno za najboljši dokumentarni film je osvojil film Odpuščanje v režiji Marije Zidar in produkciji Vertiga. Najboljši kratki igrani film so Sestre v režiji Kukle in produkciji A Atalanta. Vesno za najboljši animirani film je Steakhouse režiserke Špele Čadež in v produkciji Finte.

