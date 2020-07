Vesoljska obleka iz filma '2001: Vesoljska odiseja' gre na dražbo

Vesoljska obleka je eden od redkih ohranjenih predmetov, povezanih s kultnim Kubrickovim znanstvenofantastičnim filmom iz leta 1968. Po govoricah naj bi režiser celo uničil večino rekvizitov in oblačil, ki so bili uporabljeni v filmu 2001: Vesoljska odiseja , da bi preprečil njihovo neavtorizirano rabo v prihodnjih produkcijah. Obleka je pomemben spominek iz filma, ker naj bi bila uporabljena pri snemanju ene od ključnih scen, ko Dr. David Bowman uniči računalnik HAL 9000. Ta umetna inteligenca izvršuje svojo skrito misijo in ubija člane posadke vesoljske ladje, ki jo sicer upravlja. Ob obleki bodo na dražbi ponudili tudi čelado, škornje in dodatno opremo za astronavta.

Jason DeBord, eden od vodilnih pri avkcijski hiši Julien's Auctions, je dejal, da so na dražbi iz filma 2001: Vesoljska odiseja doslej ponudili zgolj en predmet, in sicer vesoljsko plovilo Aries 1B Trans-Lunar. Plovilo je za 305.000 evrov leta 2015 kupila Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti.

Film Odiseja 2001 iz leta 1968 sicer sodi med mejnike v zgodovini filma. Vplival ni le na številne znanstvenofantastične filme, ampak tudi na popularno glasbo in oblikovanje. Stanley Kubrick je film posnel po istoimenskem romanu Arthurja Charlesa Clarka. Obravnava teme, kot so človeška evolucija, tehnologija, umetna inteligenca in zunajzemeljsko življenje. Znan je predvsem po znanstvenem realizmu, pionirstvu na področju posebnih učinkov in minimalni uporabi dialoga. Nominiran je bil za štiri oskarje, zlati kipec je prejel za vizualne učinke ravno za delo na filmu 2001: Vesoljska odiseja.