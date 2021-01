Vid Valič: Z Domnom imava popolnoma drugačen okus za ženske

'Sitcom' je najin najljubši žanr in vedno sva se najbolj navduševala prav nad vsemi 'sitcomi', ki sva jih lahko takrat gledala na TV-ju. Nisem čisto prepričan, da nama je tokrat uspelo ustvariti točno tak sitcom, kot sva ga želela, ker z režiserjem nismo imeli iste vizije, kako naj bi naša serija izgledala, vendar sem kljub temu prepričan, da se bodo ljudje zabavali. Obenem pa upam, da bo še 2. sezona, s katero bomo lahko naredili serijo še bolj smešno in 'sitcomovsko'.

To je komična serija, ki govori o dveh bratih in vseh njunih puncah. (smeh) A je to premalo? Okej, to je komična serija, ki se ukvarja z medsebojnimi odnosi in vsemi lepimi ter bedastimi stvarmi, ki pridejo zraven.

Najprej smo, skupaj z Jušem Milčinskim in Urško Mlakar, 'nabrainstormali' glavno zgodbo, nato to, kako si bo ta zgodba sledila po epizodah, nato še, kako bo šla zgodba po prizorih. Zelo dolgočasno sedaj, ko opisujem, ampak mi smo se pa zelo zabavali.

Po kratkem pogovoru z Vidom Valičem, ki je zaradi trenutne situacije potekal na daljavo, je jasno, da sta tako on kot tudi njegov mlajši brat Domen več kot navdušena, da jima je končno uspelo uresničiti sanje – posnela sta svojo humoristično serijo, v kateri igrata brata. Brata Vida in Domna. Nekaj stvari temelji na resničnih dogodkih in karakteristikah, nekaj pa jih je izmišljenih. Več o nastajanju serije in odnosu bratov Valič pa spodaj.

In če smo že ravno pri tem, katera je tvoja najljubša humoristična serija?

Ne morem izbrati najljubše, ker konstantno prihajajo nove, ki me navdušijo. Edina skupna točka, ki jo imajo vse te, ki so mi všeč, pa je, da je zgodba dovolj verjetna in dovolj absurdna, da je zabavna, da so liki raznoliki in malce trčeni, da fore tečejo in da je v vsakem delu vsaj ena cvetka (fora), zaradi katere moraš stisnit pavzo, da se lahko v miru nasmejiš do konca.

Kakšen humor tebe nasmeji do solz?

Dober humor! Ne, to ni pravilno povedano. Meni dober humor! (smeh)

Serija Vse punce mojega brata govori o odnosu dveh bratov. Koliko sta črpala iz svojega odnosa?

Veliko sva črpala iz svojega odnosa, saj je najlažje in najplodnejše pisati o tem, kar poznaš.

Vid, v seriji se boš predstavil kot inštruktor zumbe. Si kdaj 'zumbal' pred to serijo? Si kdaj poskusil?

Nisem še zumbal, sem pa seksal z inštruktorico zumbe. A to šteje? Izkušnja je bila pa odlična! Za parkrat ponovit. (smeh)

Se mi samo zdi, ali je ljubezen tebi zelo zanimiva tema? Če se spomniva, si imel stand up predstavo Tvoj bodoči bivši mož in Seks po slovensko … Zakaj ravno ljubezen oziroma odnosi?

Seveda mi je zanimiva tema. Rad bi ljudem ponudil sproščeno zabavo, ob kateri lahko pozabijo na svoj vsakdan v službi, na korono ipd. in se samo prepustijo in zabavajo ter odidejo domov malce lažji, kot so prišli.

Katera tvoja šala o odnosih, seksu ti morda ni tako uspela, kot si mislil, da bo?

Ne vem, o čem govorite. (smeh)

Kakšne šale imamo po tvojih izkušnjah sicer Slovenci najraje?

Slovenci in Slovenke imamo radi dobre šale, duhovite šale, neumne šale, volnene šale. Humor je tako individualističen, da ima v resnici vsak posameznik popolnoma svoj okus za šale, le na najboljše šale pa reagiramo vsi. No, razen tistih, ki šale ne razumejo.

Kako se razumeš z Domnovimi izbrankami?

Večinoma sem se z vsemi razumel. Imel je par razvajenih princesk, s katerimi se jaz nikoli ne bi mogel razumeti, ampak je zelo kmalu tudi on ugotovil, da se ne bo mogel razumeti z njimi, tako da to hitro ni bil več problem.

Velja, da so si bratje in sestre velikokrat ali zelo podobni ali zelo različni. Tako je tudi pri okusu za partnerje. Kako se vajin okus za ženske razlikuje? Je enak ali popolnoma drugačen?

Najin okus za ženske je popolnoma drugačen, le glede nekaterih se strinjava, da bi jih oba osvajala, če bi dobila to priložnost, ampak nekako sva se vedno zadrževala po različnih loviščih, tako da nikoli ni prišlo do kakšnega zapleta.