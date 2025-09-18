Viennale bo odprl film Nemca Christiana Petzolda Miroirs No. 3

"Častimo enega največjih mojstrov avtorskega filma našega časa, ki ga visoko cenita tako dunajsko kot mednarodno občinstvo, in hkrati slovesno pozdravljamo našega novega predsednika," je odločitev o uvodnem filmu letošnjega Viennala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnila direktorica festivala Eva Sangiorgi .

V filmu Miroirs No. 3 se na podeželju zgodi prometna nesreča, v kateri mlada ženska izgubi svojega partnerja. Da bi okrevala, se nastani pri družini, ki se giblje med razpadom in ozdravitvijo. V tihi drami so med drugim zaigrali Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt in Enno Trebs.

Da bo Petzoldov film na ogled v okviru Viennala, je sicer znano že od avgusta, ko so obelodanili del programa. Sedaj so sporočili, da bo njegov film festival tudi uradno odprl. Celoten filmski program bo Viennale objavil 7. oktobra.

Viennale, za katerega je značilen urbani pridih in mednarodna usmeritev, se v središču Dunaja odvije vsako leto oktobra in privabi številne domače in tuje gostov ter približno 92.000 obiskovalcev.

Lani je na festivalu slavila drama The Village Next To Paradise v Somaliji rojenega avstrijskega režiserja Moja Haraweja.