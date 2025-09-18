Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Viennale bo odprl film Nemca Christiana Petzolda Miroirs No. 3

Dunaj, 18. 09. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
0

Letošnji 63. dunajski filmski festival Viennale se bo začel 16. oktobra s filmom Miroirs No. 3 nemškega filmskega ustvarjalca Christiana Petzolda, ki je hkrati tudi novi predsednik festivala.

"Častimo enega največjih mojstrov avtorskega filma našega časa, ki ga visoko cenita tako dunajsko kot mednarodno občinstvo, in hkrati slovesno pozdravljamo našega novega predsednika," je odločitev o uvodnem filmu letošnjega Viennala po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA pojasnila direktorica festivala Eva Sangiorgi.

Christian Petzold
Christian Petzold FOTO: Profimedia

V filmu Miroirs No. 3 se na podeželju zgodi prometna nesreča, v kateri mlada ženska izgubi svojega partnerja. Da bi okrevala, se nastani pri družini, ki se giblje med razpadom in ozdravitvijo. V tihi drami so med drugim zaigrali Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt in Enno Trebs.

Da bo Petzoldov film na ogled v okviru Viennala, je sicer znano že od avgusta, ko so obelodanili del programa. Sedaj so sporočili, da bo njegov film festival tudi uradno odprl. Celoten filmski program bo Viennale objavil 7. oktobra.

Viennale, za katerega je značilen urbani pridih in mednarodna usmeritev, se v središču Dunaja odvije vsako leto oktobra in privabi številne domače in tuje gostov ter približno 92.000 obiskovalcev.

Lani je na festivalu slavila drama The Village Next To Paradise v Somaliji rojenega avstrijskega režiserja Moja Haraweja.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Viennale Film Christian Petzold Miroirs No. 3 Festival
Naslednji članek

Znan datum predvajanja dokumentarnega filma o Ozzyju Osbourneu

Naslednji članek

Ameriška televizija ukinila oddajo komika Jimmyja Kimmla

SORODNI ČLANKI

Na Dunaju se bo začel filmski festival Viennale

Na Dunaju 60. mednarodni filmski festival Viennale

Lou Reed bo predstavil film o 101 leto stari sestrični

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256