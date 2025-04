VIKEND v znamenju 24UR

PRENOS POGREBA V SOBOTO OB 9:45 NA POP TV, 24ur.com in VOYO

Oddaja bo ob prenosu na POP TV hkrati na voljo tudi na spletni strani 24ur.com ter platformi VOYO. V Vatikanu je novinar Marko Gregorc , ki te dni vsakodnevno pripravlja vklope in reportaže. " Rim bo ta konec tedna središče sveta. Zavedamo se, da smo tudi mi, novinarji, ki poročamo od tod, del zgodovine. To je čast in odgovornost hkrati, da gledalkam in gledalcem prenesemo občutke in vtise iz svetega mesta in od blizu podrobno spremljamo trenutke pogreba, ki se ga bo udeležil praktično ves svetovni vrh. "

Oddaja o zgodovinskem dogodku – pogrebu papeža Frančiška – bo združila prenos slovesa, analizo, refleksijo in spoštljiv poklon zapuščini svetega očeta. Voditelja Maja Sodja in Miha Drozg bosta z uglednimi gosti in poznavalci Cerkve osvetlila papeževo življenjsko pot, ključne reforme njegovega pontifikata in njegov vpliv na milijone vernikov.

SOBOTNA in NEDELJSKA ODDAJA 24UR

Tudi v oddajah 24UR v soboto in nedeljo se bodo poklonili zapuščini svetega očeta, vplivu njegove karizme, vodenja in empatije in z gosti spregovorili o geopolitičnih posledicah njegove smrti in vlogi Vatikana v svetovni diplomaciji. "Gledalcem bomo posredovali vse najpomembnejše trenutke papeževega pogreba, kot ga ni bilo v zadnjih več kot 100 letih: v živo s prizorišča dogajanja, s pričevanji tistih, ki bodo na ta zgodovinski trenutek tam, z ljudmi, ki so papeža poznali in se bodo od njega poslovili, ter s podrobno analizo stoletja starih ritualov skupaj z gosti tudi v studiu," je opisala urednica Katja Horvat Plevnik. Voditelja oddaje bosta Edi Pucer in Darja Zgonc, na drugem koncu studia pa bo Maja Sodja z gosti.

Profesionalni in kredibilni obrazi informativnega programa POP TV te dni dokazujejo, kako se opravlja bistvo njihovega poklica. "Ob tem prelomnem dogodku tudi v redakciji 24UR spremljamo in bomo spremljali vse korake od slovesa pa do izbire novega poglavarja Rimskokatoliške cerkve. Naš novinar Marko Gregorc je skupaj s snemalcem Danijem Arčonom že od ponedeljka v Rimu, kjer spremlja množice, ki prihajajo tja, da se bodo lahko od papeža poslovili. Prav tako bomo natančno spremljali vsak korak izbire novega papeža, v času konklava se bomo namreč vrnili v Rim in skupaj z milijoni vernikov po svetu čakali beli dim," še zaključuje Metka Majer, vodja uredništva 24UR.