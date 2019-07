Vikingi: ste dovolj pogumni, da se nam pridružite?

Vikingi so irsko-kanadska zgodovinska drama, ki se opira na mitološko nordijsko zgodovino, in sicer na Ragnarja Lodbroka in njegovo družino. Ragnarja žene ponos in neskončna želja po neznanem, poleg tega si želi biti kralj tako na svojem ozemlju, kot širiti svoj vpliv po svetu.

Serija o skandinavskih zavojevalcih je postavljena na zanimivo presečišče mitologije ter zgodovine. Glavni junak je baziran na zgodovinski osebnosti, scenariji pa črpajo inspiracijo tako iz arhivskih del kot tudi iz nordijskih sag. Dogodki tako temeljijo na nordijskih sagah in dejanskih dogodkih, kot so dokumentirani vikinški napadi na angleška mesta in celo Pariz. V seriji seveda ne manjka bitk, mitskih elementov in intrig, tukaj je še zgoda o ljubezni in družini.