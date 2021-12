Viktorija Bencik Emeršič: Energija na snemanju je fantastična

"Nastja je zelo prijazna, rada ima živali, kar že vsi dobro vedo, Nastja je vegetarijanka in zvesta zagovornica pravic živali in seveda tudi ljudi. Mislim, da premore eno veliko mero empatije. Seveda se pa tudi zelo močno bori za svoj prav, ko je v to prepričana in kadar je to treba. Načeloma je pa en tak metuljček. Še jaz jo včasih lovim," svoj lik za 24ur.com opiše Viktorija Bencik Emeršič.

Pravi, da ji je všeč, ker se Nastja vedno tako lepo uredi za v službo. Viktorijin lik je namreč zdaj že kar znan po svojih pričeskah. Nastja včasih nosi eno figo, včasih dve, spet drugič ima kodraste lase, v laseh pa vedno barvne lasnice različnih oblik. "Moram pa reči, da je tudi tukaj na setu, v zakulisju, Nastja začela nek trend. Vedno več punc se pojavlja s figicami, dvema, eno. Mislim, da je malo trend-setterka."