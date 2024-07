Vinci Vogue Anžlovar je posnel nov mladinski celovečerni film Tartinijev ključ, katerega scenarij je prilagodil po romanu Romana Kukoviča. V glavnih vlogah blestijo mladi igralci Svit Šturbej, Ella Lapajne in Maks Kerševan, glavne stranske vloge pa uprizarjajo Jurij Drevenšek, Primož Pirnat in Davor Navojec. V filmu nastopa tudi glasbena skupina LPS, ki je za film posnela dva singla – Počakaj me in Nekaj novega.

"V neki recenziji knjige Tartinijev Ključ je pisalo: 'Ko Da Vincijeva šifra sreča Poletje v školjki. To me je spodbudilo, da sem jo bral mojemu sinu med korono, ker je dislektik. Ugotovil sem, da je že sama knjiga zelo filmsko strukturirana. Vzpostavil sem kontakt s pisateljem, Romanom Kukovičem in vse ostalo 'je legenda'," je o filmu dejal Vinci Vogue Anžlovar.

Režiser Vinci Vogue Anžlovar je znan po številnih filmskih uspešnicah. FOTO: Željko Stevanić icon-expand

Zgodba Tartinijevega ključa je umeščena v Piran, kjer se križajo poti treh otrok iz različnih socialnih sredin – domačinke Mario (Maks Kerševan), ki živi z babico, Roberta (Svit Šturbej) iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z alkoholizmom in nasiljem ter Barbare (Ella Lapajne), ki je v družinskem apartmaju na počitnicah z očetom in njegovo partnerko. Otroci se spoznajo na Tartinijevem trgu, kjer se začne tudi njihova skupna avantura zaradi SMS sporočila, ki ga po nesreči prejme Barbara. Sporočilo jih vodi do prve uganke, ki ji sledi niz dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana.

Vinci Vogue Anžlovar FOTO: Željko Stevanić icon-expand

Režiser Vinci Vogue Anžlovar je o nastajanju filma povedal naslednje: "Veliko srečo sem imel pri izbiri glavnih treh, mladih igralcev, ki pravzaprav nosijo celo težo filma. Med njimi in med nami se je spletla super energija in kljub svoji mladosti so svoje vloge odigrali zrelo in profesionalno. Nasploh sem imel srečo z izbiro avtorske in tehnične ekipe, ki je kljub težavam pri organizaciji filma svoje delo opravila vrhunsko. Epizodisti in antagonisti filma pa so sploh poglavje zase – vedno pravim, da so v mojih filmih vse vloge glavne in takšen pristop tudi igralce dodatno motivira, da v vloge vložijo same presežke. Žal je pri slovenski produkciji filmov težava s celostnim poznavanjem filma kot celote in je zato snemanje neke vrste loterija. Zopet sem imel srečo z direktorjem filma, ki je v nemogočih pogojih izpeljal zahteven logistični zalogaj." Film vsebuje več sporočil, med drugim, da ni vse zlato, kar se sveti. "Glavno sporočilo zgodbe je pot, v kateri se stkejo iskrena prijateljstva in prava ljubezen. Sporočilo pa je tudi, da ni vsak zaklad zlato ali druge materialne dobrine – veliko je stvari, ki se jih z denarjem ne da kupiti," je dodal.

"Snemanje je bilo izjemno naporno," je dejal režiser. FOTO: Željko Stevanić icon-expand

Snemanje filma je bilo zelo naporno, a so kljub temu ustvarili veliko lepih spominov. "Producent nam je pač krajšal število snemalnih dni in je bilo potrebno posneti goro filmskega materiala na dan. Mogoče bi izpostavil zaključno zabavo, ko smo po opravljenem delu z ladjo pluli ob slovenski obali," je dejal o najlepšem spominu na snemalne dni. Film si bodo ogledale tudi številne slovenske šole Literarna predloga Romana Kukoviča, na podlagi katere je prilagojen scenarij filma, je priporočena za bralno značko šestega razreda osnovne šole. Film je kljub temu primeren za ogled druge in tretje triade osnovne šole, nadvse privlačen pa je tudi za dijake in odrasle gledalce, saj z inteligentnim humorjem, dovršeno fotografijo in glasbo pritegne tudi bolj zahtevno publiko. Ker je večplasten, omogoča interdisciplinarno podajanje šolske snovi na osnovi filmske materije – vse od spoznavanje kulturne dediščine in glasbene vzgoje pa do zgodovinskega razvoja obmorskih mest in same primorske arhitekture. Nekatere šole so ga tako že uvrstile v svoje učne programe za šolsko leto 2024/2025. Že montažna verzija filma je bila novembra 2023 uvrščena na filmski festival A kategorije - Tallinn Black Nights Film Festival, in sicer v sekcijo Filmi v nastajanju (Work in progress – just films).

Vinci Vogue Anžlovar med snemanjem filma. FOTO: Željko Stevanić icon-expand