Vinci Vogue Anžlovar: Ustvarjalec prve filmske uspešnice v Sloveniji

Režiser, scenarist, skladatelj, slikar, montažer in igralec Vinci Vogue Anžlovar je leta 1991 napisal scenarij za film Babica gre na jug, ki velja za prvi slovenski celovečerni film v samostojni Sloveniji, ki je postal uspešnica. Posnel ga je še kot študent na akademiji, pozneje pa režiral je še šest celovečernih filmov in več kratkih, sodeloval pri serijah in oglasih, tudi sam igral in pisal glasbo.

Vinci Vogue Anžlovar je v svet filma vstopil pred 40 leti, pred skoraj natanko 33 leti pa je še kot študent napisal scenarij za filmsko uspešnico Babica gre na jug, v kateri so zaigrali Majolka Šuklje, Nataša Matjašec, Bojan Emeršič, Gojmir Lešnjak, Alojz Svete in Draga Potočnjak. Nedavno je na družbenem omrežju napovedal, da se bo še zadnjič pojavil v javnosti, in sicer 17. decembra, na obletnico premiere njegove filmske uspešnice, a se mu želja ne bo uresničila, saj je bila bolezen, s katero se je boril zadnja leta, močnejša od njega.

Vinci Vogue Anžlovar

Anžlovar, katerega pravo ime je bilo Tomaž, je poleg Babice posnel še pet celovečernih filmov, Oko za oko (1993), Poker (2001), Vampir z Gorjancev (2008), pred dvema letoma je na veliko platno prišel njegov Dedek gre na jug, v katerem sta moči združila Boris Cavazza in Vlado Novak, letos pa še mladinski film Tartinijev ključ, katerega scenarij je priredil po romanu Romana Kukoviča. V glavnih vlogah so nastopili mladi igralci Svit Šturbej, Ella Lapajne in Maks Kerševan, glavne stranske vloge pa so uprizorili Jurij Drevenšek, Primož Pirnat in Goran Navojec.

"V neki recenziji knjige Tartinijev Ključ je pisalo: 'Ko Da Vincijeva šifra sreča Poletje v školjki. To me je spodbudilo, da sem jo bral svojemu sinu med korono, ker je dislektik. Ugotovil sem, da je že sama knjiga zelo filmsko strukturirana. Vzpostavil sem kontakt s pisateljem Romanom Kukovičem in vse ostalo 'je legenda'," je o filmu julija za našo televizijo dejal Anžlovar.