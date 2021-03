Viola Davis je največkrat nominirana temnopolta igralka za oskarja

Viola Davis je v svoji dolgi in zelo plodni karieri prejela vse najprestižnejše nagrade, zdaj pa je že četrtič nominirana za nagrado oskar, tokrat za najboljšo glavno žensko vlogo. Za isto nagrado se potegujejo še Andra Day , Vanessa Kirby , Frances McDormand in Carey Mulligan . V tej kategoriji je bila nominirana že leta 2012, ko je zaigrala služkinjo Aibileen Clark v filmu Služkinje .

Po nominaciji za vlogo v filmu Služkinje je dejala, da je s tem, ko je zaigrala v tem filmu, izdala samo sebe. "Belopolto občinstvo pride v kinodvorano, si pogleda film o naši zgodovini in tem, kako smo živeli, sočustvuje in čuti, da to ni bilo prav. Potem se pogovarjajo o tem, kaj to pomeni. Kdo smo bili, jih ne gane," je povedala.

Tako kot Davisova je bila trikrat nominirana tudi Octavia Spencer, sedaj pa ima Viola nominacijo več in s tem tudi možnost za drugega oskarja. Če Davisova zmaga in dobi še drugega oskarja, bo postala prva temnopolta igralka, ki je dobila več kot enega oskarja, in druga temnopolta igralka z oskarjem za najboljšo glavno žensko vlogo. Prva je bila Halle Berry, ki je prejela oskarja za film Bal smrtileta 2002.

Davisova je ob nominaciji dejala: "Zame je to odraz pomanjkanja priložnosti, ki so jih v tem poslu imeli ljudje različnih polti. Če sem zaradi štirikratne nominacije za oskarja največkrat nominirana temnopolta igralka v zgodovini, je to dokaz velikega pomanjkanja materiala za umetnike drugih ras."