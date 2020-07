Viola Davis obžaluje film Služkinje: Izdala sem sebe in svoje ljudi

Film Služkinje (The Help) je izšel leta 2011 in je bil leta 2012 za oskarja nominiran v kar štirih kategorijah, med drugim je bila v kategoriji najboljša igralka nominirana tudi Viola Davis. Film govori o odnosu belcev do temnopoltih služkinj v ZDA in o prelomnih družbeno-političnih gibanjih, kjer so se med drugim borili tudi za enakopravnost temnopoltih Američanov.

Zdaj, skoraj deset let kasneje, pa Viola pravi, da obžaluje, da je zaigrala v tem filmu. V revijiVanity Fair, kjer krasi tudi najnovejšo naslovnico, je spregovorila v eni bolj perečih tem letošnjega leta – o pomembnosti temnopoltih življenj. "Ni veliko zgodb, ki bi vlagale v človeštvo. Investirali so v idejo, kaj pomeni biti 'črn', ampak ta zgodba je namenjena belemu občinstvu. Belo občinstvo pa lahko sedi in se akademsko poduči o nas. Potem zapustijo kino dvorano in se pogovarjajo o filmu ter njegovem pomenu, kaj je želel sporočiti. Jih pa naša bit, naša zgodba ne gane."