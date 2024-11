Violi Davis posebna nagrado za življenjsko delo

Igralka Viola Davis , ki se že lahko pohvali z nazivom EGOT zmagovalke, kar pomeni, da je v svoji karieri osvojila emmyja, grammyja, oskarja in tonyja, bo dolgemu seznamu nagrad v začetku januarja dodala še t. i. nagrado filmskega režiserja Cecila B. DeMilla , ki jo podeljujejo na podelitvi zlatih globusov.

Tovrstne nagrade so se v preteklosti razveselili zvezdniki, kot so Oprah Winfrey, Eddie Murphy, Jane Fonda, George Clooney, Morgan Freeman, Harrison Ford, Jodie Foster, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams, Tom Hanks in Meryl Streep.

"Viola Davis je zvezda, ki s svojim talentom nenehno spreminja objektiv, skozi katerega vidimo in razumemo film," je v izjavi za javnost dejala predsednica zlatih globusov Helen Hoehne in dodala: "Podelitev nagrade ni samo čast, ampak odraz našega občudovanja njene neusmiljene predanosti svoji obrti in njenega monumentalnega vpliva na industrijo."

"Violin pogum pri upodabljanju zapletenih in močnih likov je podrl ovire in utrl nove poti, zaradi česar je postala simbol odličnosti in idealna prejemnica te prestižne nagrade." Nagrado bo zvezdnica v roke prejela 5. januarja, ko se bo podelitev odvila v središču Los Angelesa pod voditeljsko taktirko komedijantke Nikki Glaser. Kdo se bo boril za zlate globuse, bo znano 9. decembra.