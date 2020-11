Virtualna izdaja Liffa z 22 celovečerci

Simon Popek je pojasnil, da bo preko spletne platforme na voljo 22 novih filmov od sprva predvidenih 38 naslovov, saj za druge ni bilo mogoče pridobiti pravic za spletno prikazovanje. "Ne glede na to, da bo vsaj novembra Liffe moč gledati zgolj prek spleta, ga mi še vedno jemljemo, kot da je to dogodek v kinih in si s prikazovalci in distributerji prizadevamo ohraniti to klasično filmsko izkušnjo," je dejal. Ker bo večina filmom s spletnega programa prišla na redni kino spored, so se zato odločili, da bodo vstopnice za posamezno festivalsko projekcijo dostopne v podobnem številu kot za projekcije v festivalskih dvoranah. Je pa Popek dodal, da bodo izbrani filmi na ogled ves čas festivala.

V tekmovalnem programu Perspektiv bo preko spleta prikazanih pet filmov od izvirno osmih izbranih. Med njimi bodo Asistentka avstralske režiserke Kitty Green o mladi asistentki, ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim vplivnega šefa, ki spominjajo na afero Harvey Weinstein, francoski film Gagarin Fanny Liatard in Jeremyja Trouilha, ki prinaša portret življenjskega utripa v rasno pisanem predelu na obrobju Pariza, ter zmagovalni film letošnjega Sarajevskega filmskega festivala Izgnanstvo na Kosovu rojenega režiserja Visarja Morina. Ta predstavlja zgodbo moškega, ki se čuti diskriminiranega in se vse bolj zapleta v mreže lastne paranoje.

V tekmi za vodomca bosta prikazana še celovečerni prvenec Marka Đorđevića Moj jutranji smeh, ki ga je Popek označil za "suho črno komedijo o mladeniču, ki je spolno zavrt in ne zna vzpostaviti pristnega stika z nasprotnim spolom", nabor pa zaokrožuje grško-poljsko-slovenska koprodukcija Sadeži pozabe režiserjaChristosa Nikouja, "duhovita in alegorična filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin". O dobitniku glavne festivalske nagrade bo v dani situaciji odločala lokalna žirija v sestaviMarina Gumzi, Ženja Leiler inZdravko Duša.

V sekcijo Predpremiere je uvrščenih deset filmov, med katerimi so nove produkcije priznanih režiserjev Andreja Končalovskega, Thomasa Vinterberga, Francoisa Ozona in Christiana Petzolda. Popek pa je v program uvrstil tudi dokumentarec o aktivistki Greti Thunberg v režiji Nathana Grossmana in pa festivalsko uspešno slovensko manjšinsko koprodukcijo Oče režiserja Srdana Golubovića.

V sklopu Kralji in kraljice bosta prikazana dokumentarec o karanteni v Vuhanu med izbruhom novega koronavirusa, ki ga je na daljavo režiral umetnikAi Weiwei, ter črna komedija o družini, ki razpada ob babičini smrtni postelji Zberi se, babica v režijiPjera Žalice. Panorama prinaša film Zlo ne obstaja v režiji Mohammada Rasoulofa, Ekstravaganca pa film Mandibule v režijiQuentina Dupieuxa.