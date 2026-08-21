Virus patološke dobrote premierno v Sarajevu

Že nabor zvezdniških imen, kot so Hristina Popović, Nikola Djuričko, Goran Bogdan in Rade Šerbedžija obeta. Zgodba filma meša 80-ta leta v Zagrebu in prišleka iz prihodnosti. Ta želi preprečiti pandemijo 'virusa patološke dobrote', ki ogroža človeštvo.

Zgodba zmešnjav zaradi prehajanja skozi čas je po mnenju režiserja povsem realna tudi v sodobnem svetu.

"Na primer: kot če bi vam pred dvajsetimi leti povedal, da se bo v prihodnosti v Argentini pojavil predsednik, ki vihti motorno žago. Za ostre reze njegove kampanje. Rekli bi, da sem nor, pa nisem," je povedal režiser Predrag Ličina.

Pri ustvarjanju prismuknjene komedije so igralci naravnost uživali.

"Smeh je bil na setu dovoljen, ekipa je bila še hitrejša in bolj učinkovita. Dretja ni bilo, vse je teklo povsem v miru," je povedala igralka Hristina Popović.

"Zdi se mi, da lahko resno zgodbo povemo s pomočjo določenega žanra, ki nam da novo formo ter omogoči zabavnost," je dodal igralec Nikola Đuričko.

Vse našteto je prepričalo tudi izkušenega slovenskega producenta. "Unikatnost in teme tako žanra kot talenta Predraga Ličine, ki je to pokazal že z debitantskim filmom," je dejal Aleš Pavlin, ki je po premieri v Sarajevu prepričan, da je ekipa ustvarila novi kino hit za širšo regijo.