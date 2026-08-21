Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Virus patološke dobrote premierno v Sarajevu

Sarajevo, 21. 08. 2026 08.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Virus patološke dobrote

Režiser Predrag Ličina, ki je veliko prahu v širši regiji dvignil že z uspešnico Poslednji Srb na Hrvaškem, je z ekipo sinoči na Sarajevskem filmskem festivalu premierno predstavil satirično znanstvenofantastično črno komedijo o potovanju skozi čas. Pospremile so jo salve smeha, v celovečercu Virus patološke dobrote s slovensko soudeležbo pa nastopa izjemna igralska zasedba.

Že nabor zvezdniških imen, kot so Hristina Popović, Nikola Djuričko, Goran Bogdan in Rade Šerbedžija obeta. Zgodba filma meša 80-ta leta v Zagrebu in prišleka iz prihodnosti. Ta želi preprečiti pandemijo 'virusa patološke dobrote', ki ogroža človeštvo.

Zgodba zmešnjav zaradi prehajanja skozi čas je po mnenju režiserja povsem realna tudi v sodobnem svetu.

"Na primer: kot če bi vam pred dvajsetimi leti povedal, da se bo v prihodnosti v Argentini pojavil predsednik, ki vihti motorno žago. Za ostre reze njegove kampanje. Rekli bi, da sem nor, pa nisem," je povedal režiser Predrag Ličina.

Pri ustvarjanju prismuknjene komedije so igralci naravnost uživali.

"Smeh je bil na setu dovoljen, ekipa je bila še hitrejša in bolj učinkovita. Dretja ni bilo, vse je teklo povsem v miru," je povedala igralka Hristina Popović.

"Zdi se mi, da lahko resno zgodbo povemo s pomočjo določenega žanra, ki nam da novo formo ter omogoči zabavnost," je dodal igralec Nikola Đuričko.

Vse našteto je prepričalo tudi izkušenega slovenskega producenta. "Unikatnost in teme tako žanra kot talenta Predraga Ličine, ki je to pokazal že z debitantskim filmom," je dejal Aleš Pavlin, ki je po premieri v Sarajevu prepričan, da je ekipa ustvarila novi kino hit za širšo regijo.

virus patološke dobrote film premiera filmski festival sarajevo

Prenovljena Vizita: Predstavljamo novi voditeljici

Sandra Bullock prvič o partnerjevi smrti: Žalovala sem že, preden je umrl

24ur.com Film Virus patološke dobrote s svetovno premiero v Sarajevu
24ur.com Tin Vodopivec režiral novo slovensko komedijo Nekaj sladkega
24ur.com Bosanski komik Maca: Moj humor je boleče iskren
Spored Trdoglavci
24ur.com Slovenski oboževalci dočakali nadaljevanje Žlehtnobe
24ur.com Slovenski filmi na Prešernov dan: od zrelih jagod, do Katarine Čas in pohorskega narečja
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka čudovit izlet: poznate ta skriti biser?
Le nekaj minut iz Ljubljane vas čaka čudovit izlet: poznate ta skriti biser?
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
zadovoljna
Portal
5 trendi čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
Čar svetlolasih moških: Robert Redford je prekršil ključno pravilo hollywoodskih standardov
Čar svetlolasih moških: Robert Redford je prekršil ključno pravilo hollywoodskih standardov
Zakaj vse več ljudi poleti izbira hladnejše destinacije?
Zakaj vse več ljudi poleti izbira hladnejše destinacije?
Nicole Kidman navdušila v kopalkah
Nicole Kidman navdušila v kopalkah
vizita
Portal
Tihi ubijalec, ki skriva simptome, dokler ni prepozno: če na stopalih opazite te spremembe, preverite ravni holesterola
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Najboljša naložba v vaše telesno in duševno zdravje je jutranji sprehod
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Odkritje v citrusih: bi lahko bili agrumi ključ do mladostnih jeter?
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
Zakaj ste vedno lačni? Glavne napake, ki povzročajo volčjo lakoto
cekin
Portal
Pri kateri starosti ljudje običajno dosežejo 10.000, 50.000 in 100.000 evrov prihrankov?
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
moskisvet
Portal
4 sadeži, ki učinkovito znižujejo krvni tlak
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Lastnica bordela razkrila, kdo prihaja skozi njena vrata
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki že 2000 let uči, kako živeti bolje
dominvrt
Portal
Ste spet 'umorili' sobno rastlino? Te napake pri zalivanju dela večina ljudi
Popoln vikend načrt za čiščenje hiše v enem dnevu brez stresa
Popoln vikend načrt za čiščenje hiše v enem dnevu brez stresa
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
Ta vijolična lepotica podnevi razpre liste, ponoči pa se 'zapre'
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
okusno
Portal
Poletna sladica iz dveh sestavin, ki je videti kot iz najboljše slaščičarne
5 receptov, s katerimi imate vikend jedilnik skoraj že pripravljen
5 receptov, s katerimi imate vikend jedilnik skoraj že pripravljen
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Sezona slivovih cmokov je tu: 4 recepti naših bralcev, med katerimi boste težko izbrali
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
voyo
Portal
Nora divja noč
IQ 160
IQ 160
Blanca
Blanca
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907