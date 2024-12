Vloga Kevina iz filma Sam doma igralca izstrelila med zvezdnike

Vloga prikupnega in iznajdljivega 8-letnika, ki ga družina po nesreči pozabi doma, ko odpotuje na počitnice, je bila napisana posebej za igralca Macaulayja Culkina. V filmu je zaigral tudi njegov brat Kieran, v vlogi debelega bratranca, s katerim Kevin noče deliti postelje in ki zdaj svojim otrokom ne dovoli gledati filmov, saj meni, da so nekateri deli preveč strašljivi.