Vlogo avtista najprej zavrnil, serija je danes veliki hit

"Ko ravnokar nehaš snemati serijo, ki je imela pet sezon, se zaveš obveze, ki se skriva za tem. In potem je še dejstvo, da moraš pametno izbrati (naslednjo vlogo), ker v nasprotnem primeru bi lahko delal nekaj, česar morda ne bi želel snemati potem še leta in leta," je povedal za revijo Ad Week.

Serija Dobri zdravnik (The Good Doctor) , ki so jo začeli snemati leta 2017, trenutno velja za najboljšo ameriško medicinsko dramo. Večkrat nagrajena svetovna uspešnica nas popelje v svet genialnega mladega kirurga avtista Shauna Murphyja, ki ga igra 27-letni angleški igralec Freddie Highmore . Ta je vlogo dobil takoj, ko je končal s snemanjem grozljivke Bates Motel – uspešne serije, ki je imela pet sezon. Igralec se je v vsaki epizodi pojavil kot strašljiv serijski morilec. Ker je Freddie sodeloval v tako obsežni in zahtevni seriji, ki se je končala istega leta, ko so se začele priprave na snemanje serije Dober zdravnik, se je odločil zavrniti vlogo, poroča portal La Republica.

Nova serija Dobri zdravnikgovori o kirurgu pripravniku dr. Shaunu Murphyju. Shaun je avtist s sindromom savant, kar pomeni, da ima izjemno razvite nekatere sposobnosti in tako lahko vidi rešitve in zaplete posameznega bolnika, vendar pa ima velike težave s komuniciranjem – tako z bolniki kot sodelavci v bolnišnici. S pomočjo predsednika bolnišnice se mora dnevno boriti za svoje mesto v bolnišnici. Ne zna lagati in olepševati stvari, izogiba se očesnemu stiku, težave ima z vzpostavljanjem odnosov, njegov dan je do potankosti načrtovan in ga vsaka nepredvidena situacija hitro vrže s tira.

V seriji poleg Freddieja igrajo še Ricahrd Schiff, Nichloas Gonzales, Antonia Thomas, Hill Harper, Fiona Gubelmannin drugi.