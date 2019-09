Vnovič bo treba na 'faks' – 10 naj študentskih filmov

Če smo vam pred tedni postregli s filmi na temo osnovnih in srednjih šol, se spodobi, da pogledamo še kako je s filmi, ki se dogajajo na univerzah ali da so protagonisti študentje. Nekateri so pač bolj pridni in zavzeti, drugi pa tipično po študentsko odbiti. Ponujamo deset predlogov.

1. Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997) Will Hunting (Matt Damon) je hišnik na inštitutu za tehnologijo s smislom za matematiko, ki potrebuje pomoč psihologa (Robin Williams), da najde pravo pot v življenju. Odlična vloga Damona, ki je z Benom Affleckom prejel oskarja za scenarij ter verjetno ena najboljših (nekomičnih) vlog Williamsa v drami, poleg Društva mrtvih pesnikovinRibjega kralja. Obvezen ogled.

2. Čudoviti um (A Beautiful Mind, 2001) Film o matematičnem geniju Johnu Forbesu Nashu ml., ki ga ja mojstrsko upodobil Russell Crowe, ki bi si oskarja za to vlogo brez dvoma zaslužil bolj kot v Gladiatorju, pokaže vpogled v brezno paranoidne shizofrenije, ki bi ga kmalu stalo tako njegove kariere kot zasebnega življenja. Film so nagradili z oskarjem za najboljši film, Nashu pa leta 1994 namenili celo Nobelovo nagrado za ekonomske znanosti. Jennifer Connelly je za vlogo njegove žene prejela oskarja za stransko vlogo.

3. Nora šola (Animal House, 1978) Čeprav se morda niste rodili v 60. ali 70. letih prejšnjega stoletja, si je treba, ne glede na letnico, ogledati pričujoči film, ki je najbrž eden najbolj odštekanih s tematiko študentskih zabav in kam to posledično lahko vodi. Režiser John Landis (poznan po filmih kot so Kolo sreče, Brata Blues, Ameriški volkodlak v Londonu, Prihod v Ameriko) je tako pred več kot 40 leti genialno pokazal, kako noro je lahko študenstko življenje in kaj vse si privoščijo (nekateri) študentje. Življenska vloga pokojnega komičnega genija Johna Belushija.

4. Blondinka s Harvarda (Legally Blonde, 2001) Blondinka Reese Witherspoon kot simpatična Elle Woods, je članica dekliškega študentskega društva, ki se odloči, da bo svojega nekdanjega fanta pridobila nazaj tako, da bo diplomirala iz prava na Harvardu. Če se bojite, da bo študij pretežak in da nekaj ni mogoče, vas morda lahko navdihne Elle, ki pokaže, da z iznajdljivostjo, zavzetostjo in odločnostjo človek lahko doseže vse, kar si je zamislil.

5. Ameriška pita 1 in 2 (1999, 2001) Prva Ameriška pita je defitinitivno najboljša, najbolj smešna in najbolj šokantna. V prvi se štirje najstniki odločijo in sklenejo pakt, da bodo do mature izgubili nedolžnost, v drugem delu, pa so že na univerzi in si vzamejo morski oddih. Seveda so posneli še cel kup nadaljevanj, a prva dva filma sta zagotovo najboljša, vsaka razlaga pa je nepotrebna, saj si je treba filma obvezno ogledati. Ne bo vam žal ...

6. Teorija vsega (The Theory of Everything, 2014) Zanimiv vpogled v življenje slavnega fizika Stephen Hawking in kakšen odnos je imel s svojo ženo. Igralec Eddie Redmayne je za vlogo prejel oskarja in redki se niso strinjali, da ga ni zaslužil. Hawkingovi neverjetni dosežki na univerzi Cambridge ter vzponi in padci njegovega življenja si zagotovo zaslužijo, da so med najboljšimi univerzitetnimi filmi naše lestvice.

7. Socialno omrežje (The Social Network, 2010) Ko študent na HarvarduMark Zuckerberg udejanji idejo o socialnem omrežju, ki bo kasneje postalo znano pod imenom Facebook, ga prijatelja dvojčka tožita, da je ukradel njuno idejo, prav tako tudi soustanovitelj, ki kasneje izpade iz posla. Filma, kako na poti uspeha ustvariš nekaj sovražnikov, Zuckerberg ni odobril, saj je opozoril na nekatere netočnosti v njem, a mu pri premoženju več kot 50 milijard dolarjev najbrž ni prav hudo in zaradi filma najbrž ni izgubil kaj dosti spanca. Jessie Eisenberg, Rooney MarainAndrew Garfieldv filmu odličnegaDavida Fincherja (Alien 3, 7edem, Igra, Klub golih pesti).

8. Manj kot nič (Less Than Zero, 1987) Film po romanu Breta Eastona Ellisa, ki pa nima kaj prida zveze z njegovo knjigo. V filmu se univerzitetni "fazan" Clay (Andrew McCarthy) vrne v mesto angelov na počitnice, kamor ga povabi nekdanje dekle Blair (Jami Gertz), a odkrije, da ima njegov nekdaj najboljši prijatelj Julian (Robert Downey ml.) velike težave z drogami. Film ima, menda po naročilu studia, precej svarilno poanto glede pekla drog, sicer pa je zanimiv podatek tudi ta, da je Downey, poleg odlične in zelo naravne igre, priznal, da je med snemanjem resno zapadel v droge, zaradi česar je potem potreboval kar nekaj odvajanj, dokler se ni spravil k sebi in po zaslugi filmov Iron Man postal eden najbolje plačanih igralcev na svetu.

9. Pravila slačenja (The Rules of Attraction, 2002) Neverjetno razvajeni in privilegirani študentje univerze Camden se zapletejo v neobičajni ljubezenski trikotnik med razpečevalcem mamil, devico in njenim biseksualnim nekdanjim fantom. Če povemo, da gre za film po romanu B. E. Ellisa in da je v njem James Van Der Beek iz Simpatij igra Seana Batemana, brata Patricka Batemana iz Ameriškega psiha, si lahko mislimo, kaj nas čaka. Za povrhu pa še mladi lepotički Jessica BielinKate Bosworth na začetku svojih karier.

