Vnukinja o Elizabeth Taylor: Bila je prva zvezdnica, ki je živela svoje življenje javno

Serija v treh delih Elizabeth Taylor: Rebel Superstar je pri scenariju sodelovala s Kim Kardashian . Igralko prikazuje ne le kot dvojno oskarjevko, ampak tudi kot poslovno mogotko in kot pionirsko aktivistko, ki je na novo napisala pravila slave, poroča britanski The Guardian .

"Oklevala sem, da bi sodelovala, vendar serija pripoveduje zgodbo moje babice iz bolj človeškega zornega kota," je povedala Wilding. Po njenih besedah dogodki zadnjih nekaj let kažejo, da smo pripravljeni na slavne pogledati z drugačnega zornega kota: "Morda imajo denar in moč, vendar so še vedno zmotljivi ljudje z občutki."

Uporniška superzvezdnica se ji zdi primeren naslov, saj je razmišljala o tem, da bi sledila svoji poti in se sama odločala. Vnukinja pravi tudi, da je bila Elizabeth Taylor predhodnica današnjih resničnostnih zvezd in vplivnežev: "Bila je prva zvezdnica, ki je živela svoje življenje povsem javno. To ni bila njena izbira, vsaj na začetku. Toda sčasoma je to razumela in uporabila kot moč za nekaj dobrega."

Izvršna producentka dokumentarca je Kardashian, ki se ima za Taylorino varovanko. Z njo je opravila zadnji intervju, preden je umrla leta 2011, stara 79 let. Po njenih besedah je bila borka, ki je utirala pot. Bila je "živi dokaz, da se lahko še naprej razvijate in spreminjate ter imate različna poglavja v svojem življenju".

Kot je še povedala Wilding, se je njeno življenje odvijalo na naslovnicah, ki so bile, gledano skozi današnji pogled, pogosto mizogine. Prvotno je bila produkt studijskega sistema, desetletja zatem pa so jo obravnavali kot blago."Njen prvi zakon je v bistvu uredil MGM. Pri 16 letih je na zaslonu poljubljala moške srednjih let. Veliko sem razmišljala o njej, ko se je zgodil #MeToo, in se spraševala, katere zgodbe bi delila."

Dokumentarec vsebuje doslej neobjavljene zvočne posnetke igralke, v katerih razmišlja o svojem življenju, in pričevanja iz prve roke iz njenega ožjega kroga, vključno s krščenko Paris Jackson, hčerko Michaela Jacksona.