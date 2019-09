Vodilne komercialne televizije v Evropi za tesnejše sodelovanje

Evropsko medijsko zvezo je gostil Theodore Kyriakou, predsednik in delničar skupine Antenna. Srečali so se predstavniki medijskih hiš ProSiebenSat.1, Media SE (GAS), Channel 4 (UK), TF1 (Francija), Mediaset (Italija), Central European Media Enterprises (CEE) in Impresa (Portugalska), da bi dodatno okrepili vezi po celi Evropi.

Z enotnimi cilji in soočeni s skupnimi izzivi v medijskem okolju združena moč Evropske medijske zveze omogoča čezmejno sodelovanje na trgih, ki pokrivajo več kot 200 milijonov gospodinjstev in dosegajo 550 milijonov prebivalk in prebivalcev. Tako bodo lažji mednarodni poslovni odnosi med vodilnimi evropskimi izdajatelji televizijskih programov.

Srečanje se je osredotočilo na skupne izzive izdajateljev televizijskih programov, ki so rezultat odsotnosti poenotenega okvira delovanja, kar upočasnjuje distribucijo združenih video vsebin na trgu Evropske medijske zveze in onemogoča oglaševalcem, da v celoti izkoristijo potencial evropskega premium video inventorija. Dialog in izmenjava regionalnih uspehov sta vodila do ugotovitev o novih potencialnih možnostih sodelovanja, inovativnost pa je ključni dejavnik za ohranjanje prednosti v dinamičnem tržnem okolju.

Na podlagi obstoječih pobud so voditelji EMA uskladili dogovore in sporazume. Namen skupnega upravljanja je vzpostavitev enotne valute za merjenje video vsebin in naprednega targetiranega video oglaševanja med partnerskimi trgi. Evropska medijska zveza deli vizijo, da ob združitvi moči na evropski ravni in ob implementaciji skupnih pobud v več državah ponudi edinstveno priložnost za hitrejšo digitalno transformacijo.

Theodore Kyriakou, predsednik skupine Antenna:"V veliko veselje mi je bilo gostiti vrh izvršnih direktorjev vodilnih izdajateljev televizijskih programov v Evropi. Spodbujam in podpiram sodelovanje med vodilnimi v industriji, ki iščejo odgovore na hitro spreminjajočo se evropsko medijsko krajino, v katero vse bolj vdirajo globalni igralci."

Max Conze, CEO ProSiebenSat.1 Media SE: "To je bil znova odličen vrh evropskega medijskega zavezništva. Bile so dragocene razprave o prihajajočih izzivih ter o spopadanju z njimi. Del pogovora je predstavljala tudi vzpostavitev nadaljnjega dela v skupini, ki se sooča s ključnimi izzivi in odločilnimi temami kot so predvajanje video vsebin, monetizacija in tehnologija. Zelo sem zadovoljen, da vse skupne teme napredujejo znotraj Evropske medijske zveze. Poleg tega so odzivi na našo nedavno predstavljeno platformo za predvajanje vsebin Joyn pokazali veliko zanimanje mnogih drugih držav, ki si prizadevajo Joyn razširiti na evropsko raven."