Koga je med naborom dirkačev formule 1 izbrala novinarka in voditeljica Eva Koderman Pavc, ki bo skupaj s komentatorjem Aljažem Golčerjem in ekipo strokovnih sodelavcev budno spremljala novo sezono svetovnega prvenstva v formuli 1, ki jo lahko spremljate na Kanalu A in VOYO? Za svojo izbiro je podala tudi simpatično argumentacijo. Preverite v posnetku spodaj.
Voditeljico postavili pred izziv: Leclerc ali Hamilton?
Novinarko in voditeljico Evo Koderman Pavc smo ob začetku nove sezone svetovnega prvenstva v formuli 1, ki jo lahko spremljate na Kanalu A in VOYO, postavili pred poseben izziv – med bogatim naborom zvezdniških imen je morala izbrati le enega dirkača. Preverite, komu je podarila svoj glas.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.