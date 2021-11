Vodomec na 32. Liffu filmu Pohodi plin!

Mednarodna žirija je glavno nagrado vodomec 32. festivala Liffe dodelila filmu Pohodi plin! Panaha Panahija, posebna omemba je šla filmu Oblak v njeni sobi, nagrado FIPRESCI je dobil film Telesce, nagrada občinstva zmaj pa je šla filmu In potem sva zaplesala?.

Iranskemu filmu Pohodi plin! režiserja Panaha Panahija so dodelili glavno nagrado vodomec na letošnjem 32. Liffu.

Na podelitvi nagrad na letošnji 32. izdaji filmskega festivala Liffe so podelili glavno nagrado vodomec režiserju najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije v sestavi Zsófia Ruttkay, Leyla Yilmaz, Sebastian Cavazza filmu Pohodi plin!, ki ga je režiral Panah Panahi. V obrazložitvi so zapisali, da so vrednost zmagovalnega filma prepoznali zaradi prevzemanja odgovornosti za obravnavanje aktualnih problemov človeštva na zelo pretanjen in skrajno prodoren način. Film namreč onkraj vseh klišejev portretira družino ob slovesu od ljubljenega sina, preden vstopi v neznano prihodnost in postane le gola številka v migrantski statistiki. Ena največjih človeških tragedij se pred nami odvije s subtilnim smislom za humor. Ob bok vodomcu so posebno omembo namenili filmu Oblak v njeni sobi (režija: Zheng Lu Xinyuan).

Francosko-italijansko-slovenski koprodukciji Telesce Laure Samani so podelili nagrado FIPRESCI.

Nagrado FIPRESCI podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev. Mednarodna žirija v sestavi Andrea Bosco, Ivana Kronja in Urban Tarman, je nagradila film Telesce v režiji Laure Samani. "Da bi premagala žalost ter presegla dogme in običaje svojega časa, se plemenita mlada junakinja odpravi na težavno pot, na kateri tvega življenje, da bi rešila dušo svojega otroka. Avtentično in na izročilu prednikov osnovano, toda hkrati sodobno filmsko zgodbo univerzalnega pomena Laura Samani upodobi z brezkompromisno estetiko in globokim občutjem, da so čudeži mogoči," so zapisali v obrazložitvi. Občinstvo je z glasovanjem izbralo svojega favorita, ki je prejel nagrado zmaj. Med 22 filmi je najvišjo povprečno oceno (4,61) prejel film In potem sva zaplesala? v režiji Levana Akina. Nagrada za najboljši kratki film je šla v roke Špeli Čadež za film Steakhouse, ki je po besedah žirije "fascinantna študija nasilnega razmerja v družini dveh, s pravo mero začinjenosti in tehnično briljantnostjo." Posebno omembo pa je dobil film Tekma Romana Hodela.

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije je šla filmu Pravi moški.

Nagrada žirije Art kino mreže Slovenije je šla filmu Pravi moški, ki je po besedah žirije "zgodba o tem, kaj pravzaprav je ljubezen in kaj človeka naredi človeka, je na prvi pogled morda res zgolj očarljiv večžanrski film, vendar globoko v sebi, kot androidski protagonist filma, skriva tudi dušo, ki hrepeni po večplastnih odgovorih in radovedno postavlja pomembna življenjska vprašanja." Nagrado mladinske žirije Kinotrip pa so podelili filmu Dogodek, režiserke Audrey Diwan, ki "nas z močnimi podobami spomni, da boj za življenje in svobodo še zdaleč ni končan."

Liffe v številkah Na Liffu so do petka, 19. 11., zabeležili okoli 24 tisoč gledalcev. V zadnjih dneh festivala – čez vikend in v ponedeljek, 22. 11., ko bodo na ogled projekcije zmagovalnih filmov (ob 17.30 nagrajeni film Fipresci; ob 20.00 nagrajeni Kratki filmi in prejemnik vodomca), pa pričakujejo, da bo število preseglo 25 tisoč. Od teh je 20-odstotkov gledalcev filme spremljalo preko "videa na zahtevo", ki pa žal niso bili na voljo akreditiranim novinarjem. Največ zanimanja je bilo za filme Francoska depeša, Vzporedni materi, Benedetta, Prasica, slabšalni izraz za žensko, Pravi moški, Nebesa, Izgubljene iluzije, Vse je bilo v redu, Junak, Vojvoda, Nesrečni fuk ali nori pornič.