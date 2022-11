Vodomec na 33. Liffu za film Varen kraj

V Cankarjevem domu so podelili nagrade 33. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe, kjer je osrednjo nagrado vodomec mednarodna žirija podelila prvencu na temo samomora Varen kraj hrvaškega režiserja Juraja Lerotića.

Hrvaški režiser Juraj Lerotić se je ob prejemu nagrade vodomec za film Varen kraj zahvalil ekipi, med njimi direktorju fotografije Marku Brdarju. Dobitnika glavne nagrade je razglasil Matevž Luzar, član žirije, v kateri sta bila še Edel Brosnan in Joana Domingues. Po njegovih besedah je imela žirija zelo lahko delo, odločitev pa so sprejeli soglasno. V utemeljitvi so zapisali, da gre za iskren, lep in sočuten film o zelo pomembni temi – samomoru, o kateri se kot družba premalokrat pogovarjamo. Po njihovi oceni ga odlikujejo precizna režija, izjemna igra in fotografija. Kot zanimivost velja omeniti, da je postprodukcija filma potekala v Sloveniji, eno od vlog v njem pa je odigral tudi odlični Igor Samobor.

icon-expand Nagrado vodomec je mednarodna žirija na 33. Liffu podelila prvencu na temo samomora Varen kraj hrvaškega režiserja Juraja Lerotića. FOTO: Liffe

Zmagovalni film je prejel kipec vodomca, plaketo in denarno nagrado v višini sedem tisoč evrov. Posebno omembo med filmi iz sekcije Perspektive, iz katere izbirajo dobitnika vodomca, pa je žirija podelila filmu Prezaposlena režiserja Erica Gravela, ki mu je uspelo ustvariti triler na poti v službo in nazaj. Nagrado za najboljši kratki film je dobil estonski animirani film Sierra Sanderja Joona. Žirija, v kateri so bili Dušan Kasalica, Liza Marijina in Maša Seničić, ga je ocenila za duhovit in inteligenten, a zelo ganljiv film. Posebno omembo v tej kategoriji je podelila eksperimentalnemu filmu Heat Waves Kenta Chana, prikazu sodobnega sveta, sestavljenem iz različnih najdenih posnetkov.

Na festivalu so podelili še štiri nagrade, in sicer je nagrado FIPRESCI, o kateri odloča mednarodna žirija Svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, prejel francoski film Neustavljivi Anais Volpe o prijateljstvu dveh mladih žensk v Parizu, kakršnega si vsi želimo, režiserka pa se je zahvalila prek video sporočila. Žirija Art kino mreže Slovenije in mladinska žirija Kinotripa je svoji nagradi podelila istemu filmu. Najbolj se ju je dotaknil belgijski film Blizu Lukasa Dhonta o prijateljstvu med najstnikoma. Film po njuni oceni spomni, kako pomembni sta bližina in nežnost, obenem izpostavi, s kakšnimi stiskami se soočajo mladi. V imenu režiserja se je za nagradi prek videa zahvalil soscenarist Angelo Tijssens. Občinstvo 33. Liffa pa je nagrado zmaj izmed 21 filmov podelilo bosanskemu filmu Praznik dela Pjera Žalice. Na letošnjem Liffu je bilo skupaj prikazanih 92 celovečernih in trije sklopi kratkih filmov iz 48 držav. Obiskalo ga je 41 gostov, filmskih ustvarjalcev in članov žirij. Našteli so nekaj čez 33 tisoč obiskovalcev, od tega si je približno sedem odstotkov gledalcev filme ogledalo preko sistema video na zahtevo (VOD). Zmagovalni celovečerni in kratki film ter prejemnika nagrad Art kino mreže Slovenije in Kinotripa bodo v Cankarjevem domu še enkrat prikazali v ponedeljek, 21. novembra.