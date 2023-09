Vodstvo sindikata scenaristom priporoča konec stavke

Vodstvo sindikata ameriških scenaristov (WGA) je potrdilo okvirni dogovor med sindikalnimi pogajalci in lastniki hollywoodskih studiev in podjetij za predvajanje spletnih vsebin. Članom sindikata je dovolilo, da nehajo stavkati ob deveti uri danes zjutraj po srednjeevropskem času.

Po poročanju CNN mora sicer večina sindikatov konec stavke, ki je trajala 148 dni, še potrditi. V vmesnem času se za zdaj lahko člani sindikata do glasovanja o dogovoru o novi kolektivni pogodbi, ki bo veljala do maja 2026, vrnejo na delo.

Ceh je v nedeljo sporočil, da so uspeli doseči načelni dogovor pri skoraj vseh spornih točkah, kar med drugim vključuje načine za ohranjanje pisarn za scenariste, boljšo preglednost podatkov o projektih in uspehih, kar vpliva tudi na plačilo scenaristov, ter zaščito pred nadomeščanjem dela članov s pomočjo umetne inteligence. "Z velikim ponosom lahko rečemo, da je ta dogovor izjemen – s pomembnimi pridobitvami in zaščito scenaristov v vseh sektorjih članstva," so dodali.