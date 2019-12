Vojna zvezd: Zaključek sage iz galaksije, daleč, daleč stran ...?

Najbrž drži, da so maloštevilni tisti iz mlajših generacij, ki so videli vse dele filmske sage Vojna zvezd. Na premieri devetega delaVzpon Skywalkerja v ljubljanskem Koloseju pa so se našli celo taki, ki niso videli nobenega prejšnjega filma. Čeprav je dejstvo, da je "oče" sage George Lucas, ki je leta 1977 postregel s prvim filmom, (nato pa v naslednjih treh desetletjih še s petimi), ki je bil pravzaprav četrti del, natančno in premišljeno zastavil zgodbo, like, silo in temno stran, da je Vojna zvezdpostala najuspešnejša filmska franšiza vseh časov, ki sta se ji morda nekoliko približali le Jacksonov Gospodar prstanov in pa filmska serija Pirati s Karibov.

A Vojna zvezd je s svojo globalno razširjenostjo v vse pore sveta, v črevesje popularne kulture, vzniknila v srcih tako oboževalcev, ki so nekateri danes stari pol stoletja, kot tistih, ki so na ta vlak skočil v kasnejših desetetjih. Ti so po hitrem postopku, morda preko digitalnih nosilcev DVD ali blu ray, lahko dohiteli starejše dele sage, da so lahko razumeli zgodbo in nato z novejšimi filmi lahko spremljali razplet največje vesoljske sage vseh časov.