Volk in lev: ko naravna sovražnika na snemanju postaneta najboljša prijatelja

Film Volk in lev , ki si ga zdaj lahko ogledamo na VOYO , pripoveduje zgodbo 20-letne Alme, ki v osrčju kanadske divjine reši volčjega mladiča in izgubljenega levčka. Po dedkovi smrti se sklene Alma vrniti v nekdanji dom iz otroštva, na otoček sredi kanadske divjine. Tam iz ostankov letala reši levčka, poleg tega pa se v njenem varstvu znajde tudi mladiček volka. Alma volka poimenuje Mozart, leva pa Dreamer. Vse bi bilo idilično, če ne bi bil lev namenjen cirkusu, volk pa znanstveniku, ki želi ohraniti redko polarno vrsto ... Bo Almi uspelo obdržati oba živalska prijatelja in ju zaščititi?

Za snemanje so uporabili prave živali in si niso pomagali s posebnimi efekti. Snemali so s štirimi volkovi in dvema levoma. Walter in Paddington sta igrala glavna junaka, Rêveurja in Mozarta. Režiser in ekipa so najprej morali preveriti, če lahko volk in lev sobivata. Nad rezultatom so bili navdušeni. Živali so se celo učile en od druge, denimo lev je začel kopati rove, tako kot volkovi. Njihova 'bratska ljubezen' se je izkazala za izjemno, ki svetu prinaša pomembno sporočilo: prijateljstvo se lahko rodi kjerkoli, tudi med naravnimi sovražniki.

Po koncu snemanja naj bi se volkovi vrnili v Kanado, v rezervat pri Simpsonu, levi pa v južnoafriški rezervat. A ker je med živalmi nastala izredno močna vez, so se odločili, da jih ne ločijo tako so ostali vsi skupaj v Kanadi in skupaj živijo v rezervatu.