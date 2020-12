Voranc Boh: Upam, da druga sezona Lajf je tekma ne bo preveč za gledalce

Ko Voranca vprašamo, kako se on znajde na zmenkih, pomisli in pove, da so spodrsljaji na zmenkih kot oblaki na nebu: "Vedno so tam!" A pravi, da se sam svojim spodrsljajem raje nasmeji, kot da bi se zaradi njih obremenjeval: "Odvisno je, kako gledamo nanje – lahko so stvari, ki se jih sramujemo, ali pa prikupni trenutki, ki se jim kasneje smejimo. Jaz se svojim raje smejim."

A v času koronakrize je omejeno tako delo kot tudi zmenkarije. In kako se je Voranc znašel v času, ki je bil prav kulturnim delavcem najmanj naklonjen?"Med krizo se posvečam temu, da ostanem zdrav in čim bolj optimističen. Zaključujem magisterij, igram kitaro, družabne igre, gledam posnetke koncertov, filme, predstave, slišim se z družino in prijatelji in veliko pozorneje spremljam novice. Koronakriza me je prizadela predvsem s tem, da ne morem opravljati svojega dela. To ni lahko obdobje – polno je dvomov in strahu glede prihodnosti. Zato pa je pomembno ostati pozitiven in se boriti."