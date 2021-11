VOYO danes vabi tja, kjer sonce poljub' dolenjske griče, v vas Za hribom

Dolenjščina, tradicionalna čokoladna potička, spodletele volitve, župnik, ki svoje obrede opravlja kar v telovadnici namesto v cerkvi, veterinar, ki ne zdravi samo živali, gostilničarka, ki sama postavlja pravila v svojem lokalu, policist brez zapora, samovšečen nogometni trener, ambiciozna podžupanja, ki opravi večino županskih poslov in župan, ki večino svojega časa preživi ob ribolovu so le nekatere karakteristike nove slovenske originalne serije na VOYO Za hribom.

In kdo je kdo v idilični dolenjski vasi Za hribom?

Glavno besedo vasice Za hribom ima župan Karel Zabašnik, ki ga igra Jernej Kuntner: "Župan mora znati tri stvari, črpati evropska sredstva, mora biti dober ribič in vsak dan si mora vsaj enkrat vzeti dolg počitek v banji."

Ob boku župana vse niti vestno in dosledno vleče podžupanja Erika Sodič, čigar vlogo je prevzela Karin Komljanec: "Pri nas v vasi Za hribom vse štima, kar pa ne štima, pa sama poštimam. Ker župana zanimajo samo ribe."

Erika ima v vasi veliko ljubezen, nogometnega trenerja Jurija Babiča, ki ga upodablja Robert Korošec: "Kličejo me tudi Đuro, legenda mi pravijo tukaj v vasi. Imam Alfo Romeo, fenomenalen avto, to je moja ljubezen, no, ena izmed njih."

Đuro oko kdaj vrže na Tino Vrhovnik Potočnik v vlogi Tereze Zalar, ki v vasi vodi pomembno lokacijo, gostilno: "Naša vas je super, samo nekaj manjka; en karizmatičen, pošten, simpatičen, lep in topel človek."

Tereza sicer verjame, da ima pravo karizmo župnik Bine Kočar, ki ga igra Rok Kunaver: "Jaz sem dušni pastir te naše majhne črede. Tega kraja ne bi zamenjal za nič na svetu."

Bine je velik ponos lokalnega veterinarja Albina Končarja, čigar lik upodablja Ivo Ban, ki poleg živali zdravi tudi še kakšnega vaščana.

Likom se pridružuje policist Stanko Kavka, ki ga igra Franci Kek: "Tukaj v vasi za hribom sem takoj za županom. Vse obvladam. Bi tudi kdaj koga zaprl, samo nimamo zapora."

Za smeh in zabavne pripetljaje v vasi Za hribom poskrbita še županov nečak Lado Hojc (Gašper Markun), županova žena Zdenka Hojc (Barbara Vidovič) in ostali liki, ki jih upodabljajo Saša Aleksandar Rajaković, Saša Klančnik in Jernej Čampelj. Prigode likov idilične dolenjske vasice Za hribom uporabniki VOYO lahko na mah spremljajo že z današnjim dnem.