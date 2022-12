VOYO leto končal uspešno: dosegel 150.000 naročnikov

VOYO, slovenski ponudnik videa na zahtevo, bo leto 2022 ohranil v dobrem spominu. Ne le, da njihovi originali podirajo rekorde gledanosti in osvajajo mednarodne nagrade, letošnje leto je VOYO dosegel tudi zelo pomemben mejnik – 150.000 naročnikov. Slednji so izjemno zvesti, saj VOYO dnevno obišče kar 50 odstotkov naročnikov, tedensko pa več kot 90 odstotkov.

VOYO je v desetih letih delovanja dosegel že odlične rezultate in poskrbel za izstrelitev dvanajstih VOYO originalov z več sezonami, ki so uporabnike prikovali pred zaslone. Njihove vsebine pa odkriva vedno več ljudi. V primerjavi z lanskim letom beležijo namreč kar za 86 odstotkov več gledalcev na mesečni ravni, vsebine pa so generirale 84 odstotkov več ogledov. Najbolj ponosni so zagotovo na obsežno rast števila naročnikov, ki je že presegla 150 tisoč. "Izjemno ponosni in veseli smo, da danes že vsako četrto gospodinjstvo uporablja VOYO. Še bolj pa nas veseli dejstvo, da so naši uporabniki zvesti in redni gledalci, saj nas dnevno obišče kar 50 odstotkov uporabnikov, tedensko pa več kot 90 odstotkov. To pomeni, da so programske vsebine, ki jih ponujamo in produciramo, prepoznane, zanimive, aktualne in prepričajo naše naročnike. Ne le, da ponujamo več kot 15.000 ur vsebin v slovenskem jeziku oz. s slovenskimi podnapisi, temveč da podpiramo ustvarjalni naboj v lokalnem prostoru in dajemo našim izvirnim produkcijam platformo, za katero lahko ustvarjajo, in to naši naročniki prepoznajo," je povedal Blaž Bezek, direktor razvoja vsebin in VOD storitev.

Kot dodaja Blaž Bezek, so velik del uspeha tudi sodelovanja z različnimi podjetji, mobilnimi ter televizijskimi operaterji, s katerimi so se letos še dodatno povezali na poslovnem področju, saj so VOYO prepoznali kot zaupanja vrednega partnerja z izjemno priljubljenimi in kakovostnimi vsebinami. Raznolikost in širok nabor vsebin VOYO v svojo obsežno knjižnico vsak teden dodaja nove vsebine, teh pa je sedaj kar za 32 odstotkov več kot lani. Da bi uporabnik lahko pogledal vse vsebine, bi moral gledati VOYO 24 ur na dan kar leto in pol. In zdi se, da uporabniki z veseljem brskajo med naslovi. V povprečju si je namreč letošnje leto posameznik pogledal kar 63 različnih naslovov in VOYO gledal kar 13.803 minute, kar je skoraj 60 odstotkov več kot lani! Velika prednost VOYO so seveda ogledi vsebin z zamikom in gledanje vsebin en dan prej, česar se poslužuje kar 53 odstotkov. To je bilo še posebej vidno nedavno, ko sta bila na sporedu POP TV šova Sanjski moški in Kmetija, ki so ju številni pogledali dan prej. Rast pa beleži tudi 5KA, spletna učilnica za otroke, ki je letos dobila prvo vsebinsko nadgradnjo in precej povečala nabor svojih vsebin, saj so dodali še vaje za učence zadnje triade osnovne šole.

