VOYO na Prešernov dan dodaja kar 15 slovenskih filmov

Osrednji slovenski kulturni praznik bo na VOYO minil v znamenju slovenskih filmov. VOYO namreč v svojo že sedaj precej obširno knjižnico dodaja kar 15 filmov domače produkcije: zimzelene klasike za vso družino, komedije, grozljivke, dokumentarne filme in najnovejše premiere. Na račun bodo prišli filmoljubi vseh zvrsti.

Kako bolje proslaviti Prešernov dan kot z ogledom slovenskega filma na VOYO? Uporabniki in uporabnice VOYO lahko že sedaj izbirajo med številnimi filmi, ki so skozi leta navdušili slovensko javnost in se zapisali v zgodovino (Petelinji zajtrk, Šiška Deluxe, Prasica, slabšalni izraz za žensko, Orkester, To so gadi ...), izbira pa bo sedaj še toliko večja, saj se jim bo prav na Prešernov dan, 8. februarja, pridružilo kar 15 novih.

Klasike, kot so Vesna, Sreča na vrvici, Ples v dežju ... Na VOYO prihajata zimzeleni klasiki Vesna in Sreča na vrvici, ki bosta pričarali popoln družinski večer. Starejša generacija se bo zagotovo spomnila filmov Hudodelci in Ples v dežju iz leta 1961, ki je po mnenju slovenskih filmskih kritikov najboljši slovenski film vseh časov.

Mlajše uporabnike bo zagotovo navdušil gverilski film Ameba, ki živi v distopičnem svetu Kamniške trap skupine Matter. Med novejšimi filmi je vredno izpostaviti tragikomedijo Inventura, ki je prejela štiri vesne na festivalu slovenskega filma v Portorožu, film Komedija solz, ki z bridkim humorjem postavlja zrcalo sodobni družbi, ki jo razjedajo sovraštvo, rasizem in ksenofobija ter Ne pozabi dihati, intimna drama o odraščanju, prvih ljubeznih in ljubosumju. Ljubitelji kratkih filmov pa si bodo lahko ogledali kratka filma Nevidna roka Adama Smitha in Dromedar.

Dokumentarci o Sloveniji in njeni kulturi Slovenije ne odlikuje le njen jezik, temveč tudi številne navade in dosežki posameznikov, ki so jih slovenski ustvarjalci mojstrsko ujeli v dokumentarnih filmih. Iskre v času tako prikazuje vzpon in padec slovenskega informacijsko-tehnološkega giganta Iskra Delta, Živeti kamen je intimna zgodba o odnosu med Kraševcem in kraškim kamnom, Sukanje niti modernih umetnikov v ospredje postavlja renesanso na področju čipke, dokumentarni film Pluti je treba pa prikazuje tisočletno slovensko prisotnost ob morju in željo po lastnem pomorstvu. Ljubitelje glasbe bo zagotovo navdušil film Poj mi pesem, ki ponuja uvid v ključne faze umetniškega izražanja in življenja Vlada Kreslina. Prešernov dan še nikoli ni bil bolj prešeren. Vsi našteti filmi bodo na VOYO že od 8. februarja.