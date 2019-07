VOYO ne več samo v Sloveniji, zdaj tudi v tujini

VOYO je po popolni prenovi, ki jo je doživel pred nekaj meseci , pridobil še eno novost. Dostopen je v vseh državah Evropske Unije in ne več samo v Sloveniji. Vroče poletje, poletne nevihte in neurja, s katerimi se soočamo v zadnjih nekaj tednih, bodo ravnopravšnji izgovor za verižno gledanje serije, ki ste si jo privarčevali za poletje.

Poleg bogate zbirke tujih filmov in serij, VOYO ponuja tudi nabor izvirnih serij, ki so bile med gledalci zelo dobro sprjete. Prav vsaka pa bo našla svoje občinstvo. Na VOYO je tako serijaLP, Lena, na voljo je še vedno prva sezona serije Truplo in prva sezona serije Lajf je tekma. Poleg originalnih VOYO serij so na voljo tudi slovenski filmi, kot so: Vloga za Emo, Poletje v školjki 1 in 2, Vesna, Cvetje v jeseni, Pr' Hostarin mnogi drugi.

Nove aplikacije in operacijski sistemi

Ob prenovi bodo lansirane tudi nove aplikacije za operacijske sisteme iOS, Android, pametne televizorje Android TV, STB Android, v nadaljevanju pa tudi za televizije Samsung in LG.