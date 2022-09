VOYO original Ja, Chef! že to jesen prihaja tudi na POP TV!

Najbolj zahteven Chef v Sloveniji. Kralj leteče zelenjave. Dreser sočnih okusov in metalec še sočnejših zmerljivk. Ljubo Bohinc ( Jurij Zrnec ), vodja najbolj neugnanih in pregnanih kuharjev, z najboljšo družbo odličnih igralcev, ki se veselijo obiska pri vas doma.

Tjaša Železnik:

"Vloga Marjete Kolmanič mi je bila všeč že na samem začetku. Zdaj, ko se že več kot leto dni občasno družim z njo, mi je pa zares ljuba. Všeč mi je, ker poskuša parirati Ljubomirju in mu je v marsičem tudi kos. Je nežna in občutljiva, a hkrati neomajna in včasih celo ostra. Ljubezenska zgodba med njo in Ljubom je turbulentna, včasih romantična, celo melodramatična, večkrat komična, a žal na trenutke tudi tragična."