VOYO utrjuje pozicijo ponudnika slovenskih originalnih vsebin

Osem produkcijskih hiš je zagotovilo potrebno infrastrukturo za ustvarjanje in lansiranje VOYO originalov, ki visoko priljubljenost beležijo tudi med svojimi uporabniki. Vsak četrti od petih VOYO uporabnikov si ogleda vsaj enega izmed priljubljenih originalov, vsak tretji novi VOYO naročnik svojo pot ogledov prične prav z izbiro enega od VOYO originalov, v povprečju je na mesečni ravni petina video ogledov prav na VOYO originalih. Med uporabniki so najbolj priljubljene naprave pametni televizorji in pametni telefoni.

Te številke dokazujejo, da VOYO v lokalnem prostoru podpira ustvarjalni naboj in hkrati kaže, da domišljija pogosto ne potrebuje letalske karte, temveč jo lahko doživimo v naši neposredni bližini, prav tam, kjer se nahajajo priljubljeni domači obrazi, imena in ustvarjalci. Pričujoče številke se bodo ob prihodu novih originalov še povečevale, hkrati pa ob mednarodnih sodelovanjih svoje razsežnosti še razširjale.

Boris Bezić , režiser in kreativni producent PAPRIKA STUDIOS produkcija: "VOYO je prinesel svež in spodbuden veter za slovensko avdio in video produkcijo, ter s tem za stotine ustvarjalcev, ki se lahko nadaljnje razvijamo in sploh preživljamo. Največ od tega pa imajo predvsem gledalci, ki lahko gledajo vse več in vse boljše serije, kot je recimo Gospod profesor, kar je nuja za ohranjanje in bogatenje domače kulture."

Tudi v najbolj zahtevnih časih ustvarjanje vsebin ob strogih zdravstvenih ukrepih ni zamrlo. V Paprika studios produkciji je bila več kot 590-članska ekipa v pogonu tudi v obdobju, ko se je čas praktično ustavil. VOYO reflektorji so bili prav v tem času še močnejši in so ohranjali v pogonu ekipe in delo mnogih ustvarjalcev. Te številke so bile podvojene tudi pri drugih produkcijskih ekipah, ki svojega ustvarjalnega pogona in kamer prav tako niso ugasnile.

Matjaž Stražišar, izvršni producent BASTARD 9 PRODUKCIJA, ob tem dodaja: "Pozdravljam PRO PLUS in njihovo vizijo širjenja igranega programa. Z vedno večjim številom produkcij višamo tako kvaliteto produkcije kot kvaliteto programa. Znova vzgajamo nove generacije ljudi in skoraj pozabljenih poklicev, ki sodelujejo v produkciji. Tako bogatimo naše ekipe, ki ustvarjajo vedno boljše vsebine, konkurenca je vedno večja in s tem tudi vedno večja kvaliteta vsebin, ki jih lahko ponudimo gledalcem."