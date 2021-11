VOYO predstavlja prvi original, posnet v sodelovanju z mednarodnimi produkcijami

Branko Čakarmiš , programski direktor PRO PLUS, izpostavlja : "VOYO vsak mesec izpolnjuje svojo obljubo, da bo ponudil lokalne zgodbe, ki nagovarjajo najširši krog uporabnikov. Koprodukcijska serija Območje brez signala je po malem tudi slovenska zgodba preteklosti. S tem projektom smo tudi pokazali, da lahko združene kreativne moči ustvarijo odlično serijo. Osvojena nagrada na tako prestižnem festivalu pa je dokaz, da so zgodbe prepoznali tudi v Evropi."

Serija, ki je posneta po romanu Roberta Perišića , govori o dveh Zagrebčanih – ambicioznemu in brezkompromisnemu Olegu in flegmatičnemu Nikoli, ki sta prišla v pozabljeni mali kraj s ciljem, da oživita propadlo tovarno. Za skrivnostnega naročnika želita v proizvodnji narediti turbino, kakršne že dolga leta ni več. Zgodba, ki je kot nalašč napisana za mednarodno povezovanje.

Zgodba o malem človeku in prepletu sedanjosti in preteklosti

VOYO v nameri krepitve lastnih originalov zasleduje pot do obogatitve raznolikih vsebin za svoje uporabnice in uporabnike, tokrat prvič tudi na regijskem parketu. VOYO je tako ponosni koproducent serije Območje brez signala , ki je bila na prestižnem festivalu serij Series Mania nagrajena z nagrado Grand Prix, najboljšo serijo v programu International Panorama .

Aleš Pavlin in Andrej Štritof, producenta produkcijske hiše Perfo, ob tem dodajata: "V človeški DNK je vpeto iskanje dobrih zgodb in prav zgodba Območje brez signala je bila povod, da skozi tako imenovani zadnji socialistični artefakt ustvarimo odlično serijo. Tema, oživitev propadle tovarne in zasnova sta v nadaljevanju pomenili logično potezo, da bo njena upodobitev potekala ob ambicioznem sodelovanju več produkcijskih hiš in ustvarjalcev tako v regiji kot tudi širše. Prestižno priznanje, ki ga je serija osvojila, je dokaz, da tudi v naši regiji tlakujemo pot k dobrim praksam ustvarjanja bogatih in raznolikih vsebin. Kar pa je ob vse večji moči digitalnih platform zagotovo ključno in tako bo Območje brez signala doživelo prvo premiero prav na VOYO."

Serijo odlikuje vrhunska igralska zasedba s slovenskimi igralci

V šestih epizodah serija spremlja spretnega poslovneža Olega (Rene Bitorajac), njegovega introvertiranega bratranca Nikolo (Krešimir Mikić), Šeilo (Jovana Stojiljković), karizmatičnega inženirja in bivšega vodjo sindikalistov Jando (Izudin Bajramović) ter mladega Branoša (Goran Bogdan). Poleg njih v seriji igrajo še Slavko Štimac, Lana Barić, Stipe Radoja, Anđela Ramljak, Marko Mandić, Goran Marković in ena in edina – Milena Zupančič.