VOYO – vsebine, ki prepričajo kjerkoli in kadarkoli

Premiera druge sezone Lajf je tekma 18. decembra Se še spomnite prikupno zmedenega Bojana iz VOYO originala Lajf je tekma, čigar življenje se znajde pod drobnogledom športnih komentatorjev? Voranc Boh bo v glavni vlogi znova postavljen pred številne življenjske izzive, ki jih bosta spremljala komentatorja Erik in Miran, Anže Zevnik in Luka Cimprič. In kaj prinaša druga sezona po neslavnem razpadu dvojice Bojan in Ema (Gaja Filač)? »Druga sezona serije Lajf je tekma prihaja na Voyo in z njo Bojan in njegovi izzivi. Pričakujemo lahko napete tekme in resne zaplete: prijatelji, družina, jezera, bureki in glavno vprašanje - bosta Ema in Bojan v isti ekipi? Spet boste lahko navijali za Bojana in si grizli nohte ob zmagah in porazih,« izpostavlja Voranc Boh.