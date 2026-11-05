Vprašanje sedemletnega Aljoše je postalo film o ADHD

"Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba" je osebni hibridni dokumentarni film, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, ki raziskuje nevrodivergentnost skozi zgodbo očeta in njegovega sedemletnega sina Aljoše – oba imata ADHD. Film pionirskega slovenskega AI kreativnega studia Digital Da Vincis želi gledalcem približati ADHD ter pomagati odpravljati stigmo "duševne bolezni", ki še vedno pogosto spremlja nevrodivergentnost.

Kirill Karnovich-Valua, režiser filma in kreativni direktor studia Digital Da Vincis, o nastanku filma pravi: "Tako se je zgodilo, da imava s sinom oba ADHD. Sam sem za svojo diagnozo izvedel šele po tem, ko so ADHD diagnosticirali Aljoši. In to mi je pomagalo razumeti marsikaj o sebi in svojem otroštvu. In prav takrat se je začela rojevati ideja za ta film, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. Film se je torej začel s preprostim vprašanjem: kako bi lahko sinu vizualno razložil nevrodivergentnost in ga pritegnil v zgodbo o njegovih lastnih možganih?"

Z ADHD živi približno 3–7 % odraslih po svetu in okoli 7–8 % otrok. Film tako odpira pomembno globalno temo, ki se dotika milijonov družin, a je še vedno pogosto napačno razumljena in premalokrat obravnavana.

Kampanjo podpirajo Modri Junaki, slovenska iniciativa, ki si prizadeva za večje ozaveščanje, razumevanje in sprejemanje ADHD. Z izobraževalnimi delavnicami, praktičnimi nasveti in podporo skupnosti pomagajo ljudem z ADHD, njihovim družinam in strokovnim delavcem odkrivati njihove močne strani, premagovati vsakodnevne izzive in skupaj graditi bolj vključujočo družbo. Film je zaenkrat na voljo za ogled izključno na VOYO.

Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na PRO PLUS, dodaja: "Film "Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba" na preprost, a iskren način skozi odnos med očetom in sinom pokaže, kako je živeti z ADHD. Veseli nas, da smo lahko del tega projekta in gledalce VOYO popeljemo v svet, ki ga mnogi poznajo le od zunaj. Prepričani smo, da bo film marsikomu pomagal bolje razumeti druge, morda pa tudi sebe."

Film združuje posnetke z mobilnega telefona z animacijo, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Nastajal je več mesecev, ustvarjalci pa so pri tem uporabili cel nabor orodij UI. Toda vsa ta orodja so le čopiči. Zgodba, čustva in vprašanje, s katerim se je vse začelo, so ostali povsem človeški.

Režiser Kirill Karnovich-Valua opozarja na zanimivo vzporednico: umetna inteligenca danes marsikoga straši, tako kot je pred dvajsetimi ali tridesetimi leti strašila nevrodivergentnost. Bojimo se tistega, česar ne razumemo. Zato se mu je zdelo smiselno, da film, ki želi ADHD narediti razumljivejšega, nastane prav z medijem, ki ga tudi sami šele spoznavamo.