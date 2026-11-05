Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Vprašanje sedemletnega Aljoše je postalo film o ADHD

Ljubljana, 05. 11. 2026 12.03 pred 9 minutami 3 min branja 0

Avtor:
VOYO
Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba

Kaj je ADHD? Kako pravzaprav delujejo nevrodivergentni možgani? Kako dopamin vpliva na našo osebnost? To so vprašanja, ki so slovenski AI studio Digital Da Vincis spodbudila k ustvarjanju dokumentarnega filma "Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba", namenjenega ozaveščanju o ADHD. Film, ki je nastal v sodelovanju s francoskim ARTE, je slovensko premiero doživel ob podpori VOYO, PRO PLUS in slovenskega projekta Modri Junaki.

"Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba" je osebni hibridni dokumentarni film, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, ki raziskuje nevrodivergentnost skozi zgodbo očeta in njegovega sedemletnega sina Aljoše – oba imata ADHD. Film pionirskega slovenskega AI kreativnega studia Digital Da Vincis želi gledalcem približati ADHD ter pomagati odpravljati stigmo "duševne bolezni", ki še vedno pogosto spremlja nevrodivergentnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kirill Karnovich-Valua, režiser filma in kreativni direktor studia Digital Da Vincis, o nastanku filma pravi: "Tako se je zgodilo, da imava s sinom oba ADHD. Sam sem za svojo diagnozo izvedel šele po tem, ko so ADHD diagnosticirali Aljoši. In to mi je pomagalo razumeti marsikaj o sebi in svojem otroštvu. In prav takrat se je začela rojevati ideja za ta film, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. Film se je torej začel s preprostim vprašanjem: kako bi lahko sinu vizualno razložil nevrodivergentnost in ga pritegnil v zgodbo o njegovih lastnih možganih?"

Z ADHD živi približno 3–7 % odraslih po svetu in okoli 7–8 % otrok. Film tako odpira pomembno globalno temo, ki se dotika milijonov družin, a je še vedno pogosto napačno razumljena in premalokrat obravnavana.

Kampanjo podpirajo Modri Junaki, slovenska iniciativa, ki si prizadeva za večje ozaveščanje, razumevanje in sprejemanje ADHD. Z izobraževalnimi delavnicami, praktičnimi nasveti in podporo skupnosti pomagajo ljudem z ADHD, njihovim družinam in strokovnim delavcem odkrivati njihove močne strani, premagovati vsakodnevne izzive in skupaj graditi bolj vključujočo družbo. Film je zaenkrat na voljo za ogled izključno na VOYO.

Tanja Picek, vodja družbenoodgovornih projektov na PRO PLUS, dodaja: "Film "Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba" na preprost, a iskren način skozi odnos med očetom in sinom pokaže, kako je živeti z ADHD. Veseli nas, da smo lahko del tega projekta in gledalce VOYO popeljemo v svet, ki ga mnogi poznajo le od zunaj. Prepričani smo, da bo film marsikomu pomagal bolje razumeti druge, morda pa tudi sebe."

Film združuje posnetke z mobilnega telefona z animacijo, ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Nastajal je več mesecev, ustvarjalci pa so pri tem uporabili cel nabor orodij UI. Toda vsa ta orodja so le čopiči. Zgodba, čustva in vprašanje, s katerim se je vse začelo, so ostali povsem človeški.

Režiser Kirill Karnovich-Valua opozarja na zanimivo vzporednico: umetna inteligenca danes marsikoga straši, tako kot je pred dvajsetimi ali tridesetimi leti strašila nevrodivergentnost. Bojimo se tistega, česar ne razumemo. Zato se mu je zdelo smiselno, da film, ki želi ADHD narediti razumljivejšega, nastane prav z medijem, ki ga tudi sami šele spoznavamo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ADHD Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba VOYO umetna inteligenca Modri Junaki

Od igralskih vlog do trgovske police: Delati je treba, ni mi težko

Vizita.si VLOG: Kaj je dopamin in kako vpliva na nas?
Moskisvet.com Jemljete kreatin? Pa veste, kako deluje na vaše možgane?
Moskisvet.com Staranje možganov se začne v tridesetih: Kako ga upočasniti?
Vizita.si Kaj se zgodi z možgani v komi?
Vizita.si Možgani v formi: 7 navad ljudi z izjemnim kognitivnim zdravjem
Zadovoljna.si Imate ADHD ali ne? Preverite simptome
Bibaleze.si Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice
Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Po 24 letih zakona se ločujeta
Po 24 letih zakona se ločujeta
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Virus, ki ga prenašajo komarji, povzroča neznosne bolečine v sklepih
Enkrat debeli, vedno v nevarnosti?
Enkrat debeli, vedno v nevarnosti?
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
cekin
Portal
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
dominvrt
Portal
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022