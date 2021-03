Vrača se Delovna akcija, oddaja upanja in sreče

Življenje ni prijazno z njimi, najtežje je ostarelim in otrokom, ki se zbujajo v hladna jutra, polna skrbi in brezupa.

Zato je tudi letos Ana s svojo ekipo mojstrov zavihala rokave in se podala na pomoč: "Moja želja je, da jim v teh petih dneh pričaramo lepo izkušnjo v Delovni akciji. Ne samo prenovo njihovega doma, pač pa celotno izkušnjo, ki je bodo deležni, skupaj s presenečenji, pogovori, izpovedmi. Želim si, da bi jim v teh petih dneh dali dovolj motivacije za nadaljevanje nove resničnosti, ki jo bomo z ekipo mojstrov začeli. Začeli bomo pri temeljih. Pri osnovah. Družine želimo postaviti v normalno življenjsko okolje, iz katerega bodo lahko same naprej gradile in vsak dan znova vstopale v lepšo prihodnost.

Izjemno se veselim spoznavanja z novimi družinami, mojih mojstrov in izzivov, ki nas čakajo. In komaj čakam, da se nam gledalci pridružijo tudi pred televizijskimi sprejemniki, ko si bodo lahko znova prepevali – uuuuuu, spet me sonce budi, verjamem v dobre ljudi. Tokrat v osveženi verziji že znane uvodne špice, kajti k sodelovanju sem povabila tudi moji prijateljici Tinkaro in Alenko iz skupine Bepop."