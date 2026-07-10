Vrača se filmska dirka leta

MUVIT/6x60 že več kot desetletje spodbuja kreativnost, iznajdljivost in filmsko ustvarjalnost. Letos v Ljubljani predstavlja največjo filmsko dirko, v kateri bodo filmski ustvarjalci v zgolj 60 urah združili hitrost, ustvarjalnost in strast, kar bo navdušilo vse, ki dihajo za film in adrenalinska tekmovanja. Ko gre za filmski maraton MUVIT/6x60, šteje vsaka sekunda, tako kot na vsaki veliki dirki. Vsak kader je pomemben, vsaka odločitev lahko spremeni potek zgodbe, čas pa je največji tekmec.

12. edicija filmskega maratona MUVIT/6x60 letos obljublja še višjo prestavo tekmovalnega naboja, podelitev treh prestižnih nagrad MUVIT in nagrado občinstva s skupnim denarnim skladom v višini 6.000 €. Svojo idejo bodo morale filmske ekipe iz vse Slovenije pripeljati do ciljne črte med 17. in 19. avgustom, ko bodo imele le 60 ur časa, da ustvarijo kratek film, dolg od 6 do 9 minut. Postavljene bodo pred izziv: zbrati ekipo, razviti scenarij, najti lokacije, posneti in zmontirati film. Pri tem bodo morale upoštevati tri usmeritve (akcija, stavek, predmet), ki se izžrebajo šele ob štartu maratona, ter film pravočasno oddati do izteka zadnje sekunde.

Gregor Graf, direktor in idejni vodja projekta, ob tem dodaja: "MUVIT/6x60 je skozi leta prerasel v prostor, kjer se kalijo bodoči filmski profesionalci. Letos še bolj kot kadarkoli prej poudarjamo, da je ustvarjanje filma pod takšnim časovnim pritiskom popolnoma edinstvena, adrenalinska izkušnja – prava dirka. Vabljeni, da se nam pridružite na premiernem večeru, kjer zagotavljamo, da boste presenečeni nad širino žanrov in kakovostjo produkcije, ki jo tekmovalne ekipe dosežejo."

O zmagovalcih bo presodila strokovna žirija, sestavljena iz priznanih filmskih ustvarjalcev, ki jo bomo razkrili že prav kmalu. Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev pa bo v petek, 21. avgusta, ko bo Odiseja Ljubljana gostila veliko premiero v največji kinodvorani z najsodobnejšo LED-projekcijo in ozvočenjem Dolby Atmos.

Intenzivne delavnice, ki nastajajo v sodelovanju s partnerjema Canon in Odiseja Ljubljana, bodo vodili izkušeni žiranti preteklih maratonov – Peter Bratuša, Špela Levičnik Oblak, Sašo Štih in Luka Marčetič. Udeleženci bodo na treh različnih delavnicah (scenaristično-režijski, DOP in delavnici o uporabi umetne inteligence v filmski produkciji) spoznavali praktične rešitve za delo na terenu, hitro odločanje pod časovnim pritiskom ter kako priti na set z več kontrole in manj improvizacije na slepo.

Maja Šest, umetniška in programska vodja, ob tem dodaja: "Z MUVIT Matchmakerjem in Bootcampom želimo ustvarjalcem ponuditi celostno podporo – od iskanja idealne ekipe do piljenja filmskih veščin pod vodstvom vrhunskih mentorjev. Verjamemo, da je največja moč MUVIT-a prav v skupnosti in medsebojnem povezovanju. Vsako leto nas preseneti raznolikost zgodb in drznih filmskih pristopov, zato komaj čakamo, da vidimo, kako dobro pripravljene bodo letošnje ekipe 'zvozile' skozi vse izzive in usmeritve."

Po zaključku filmskega maratona bodo tekmovalni filmi na voljo tudi za ogled na platformi VOYO. S tem bodo filmi dosegli največje občinstvo do sedaj.